UNAM cancela la sexta edición del Festival de Música contra el Olvido tras ataque en el CCH Sur

Tesoro nacional de Francia: Marqués de Sade

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

vivió la noche de este miércoles 24 de septiembre del 2025 su última gala de nominaciones, de la que se podían desprender hasta dos finalistas asegurados rumbo a la gran final de la competencia.

El show comenzó mostrando un resumen de lo que se vio en el cine, que puso en un predicamento a que criticó a Guana, aunque sus compañeros no se dejaron ver molestos, salvo Dalilah Polanco, el actor es consciente de que quedó como ucn verdadero villano frente a los ojos del público.

Posteriormente los videos de Mar Contreras que recibió la visita de sus hijos hicieron que todos quedarán encantados viendo como uno de ellos rompió en llanto al escuchar a su mamá cantarle las mañanitas con motivo de su cumpleaños.

La última gala de nominaciones se jugó con el formato de 3, 2 y 1 puntos, es decir, cada participante debía otorgar estas cantidades a tres personas, los cuatro con más votos subirían a la placa y en caso de empates todos podrían depender de los fans para estar en la gran final de La Casa de Los Famosos México.

Como era de esperarse los integrantes del antiguo cuarto noche, Aldo, Abelito, Mar, Aarón y Alexis decidieron unirse para colocar a Shiky y Dalilah en la placa y al mismo tiempo procurar subir a la misma a la menor cantidad de ellos.

¿Quiénes son los nominados y finalistas de La Casa de Los Famosos México?

Luego de que se viviera la última votación de La Casa de Los Famosos México, los nominados de esta semana fueron Dalilah Polanco, Abelito, Alexis Ayala, Aldo De Nigris, Shiky Clement y Aarón Mercury, quienes tendrán que esperar al domingo para saber si sus seguidores les dan el apoyo suficiente para llegar al siguiente fin de semana.

Con este proceso tan cerrado, ninguno pudo salvarse de estar entre los que pueden abandonar el set de grabaciones y dedicarse a descansar en paz como finalista del reality show, por lo que simplemente tienen que aguantar siete días más y descubrir cuál de ellos apagará las luces del set de grabaciones al llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

