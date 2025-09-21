Más Información

vivió este domingo 21 de septiembre del 2025 su , en la que se dio a conocer al octavo eliminado del reality show que tendrá que volver a su hogar para despedirse de sus compañeros y el gran premio.

Como es costumbre, la gala de eliminación comenzó con el posicionamiento, en el que cada uno de los participantes que no forma parte de la placa se para enfrente del nominado que quieren que salga del programa, cabe recordar que esta semana los que están en riesgo eran Shiky Clement, Aldo de Nigris, Guana y Dalilah Polanco.

Durante este proceso previo a conocer al octavo eliminado de La Casa de Los Famosos México, Guana fue quien más personas recibió frente a él, sobre todo debido a que los únicos que podían posicionarse eran, Abelito, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aarón Mercury y no le perdonaron su estrategia individual traicionando a los del extinto cuarto día.

Posteriormente, se vivió el duelo por la salvación que en esta oportunidad se disputó entre Guana y Aldo, quienes se encontraron con Yetus y Yurem al interior para apoyarlos en este desafío en el que tienen la posibilidad de enfrentar a Abelito por el beneficio y asegurar la permanencia.

Luego de enfrentar al elevador del destino, fue De Nigris quién avanzó y jugó en contra de uno de los consentidos del público para poder retirar a alguno de los nominados de la placa y sin sorpresas eligió al único del anterior cuarto Noche para no entrar a la sala de eliminación.

¿Quién fue el eliminado de hoy, 21 de septiembre en La Casa de Los Famosos México?

Tras unas votaciones muy cerradas, Guana fue el participante que se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de Los Famosos México este domingo 21 de septiembre, luego de que no contara con el apoyo necesario de parte del público para permanecer una semana más.

Con esta salida hasta ahora van ocho participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan siete personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón.

