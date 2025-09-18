La Casa de los Famosos: los mejores memes que dejó la penúltima gala de nominación

El pasado 17 de septiembre, se realizó la penúltima gala de nominación del famoso reality show La Casa de los Famosos.

Una noche antes, hubo una dinámica en la que se beneficiaron ciertos integrantes al obtener un boleto dorado en la noche de cine. Este beneficio consistió en eliminar o aumentar determinados votos en la nominación del miércoles.

Por lo tanto, ésta fue una gala interesante e intrigante que provocó que la placa de nominados fuera favorable y perjudicial para ciertos grupos ya creados dentro de la casa.

Lee también Brozo y Loret viajan en la trajinera del “huachicol del bienestar” y analizan captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Los mejores memes que dejó la penúltima gala de nominación de La Casa de los Famosos 2025

En esta placa de nominados los habitantes que se encuentran en riesgo son: Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Guana y Shiky.

Por ello, los internautas al enterarse de los beneficios que tendría cada uno de los famosos, comenzaron a burlarse de un miembro de la casa por no haberlos aprovechado.

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos

También dicen que esta es una oportunidad perfecta para sacar a “Guana”.

Pues ni modo Guana, el domingo sales de La Casa De Los Famosos México por ese tremendo error en tu nominación. pic.twitter.com/SAJbecpPOi — Mane. (@aliasmanevol) September 18, 2025

Lee también ¿Quién es Paulo Chavira, el influencer que perdió 100 mil dólares tras derrota del "Canelo" Álvarez?

Esto no paró y el internet se llenó de memes sobre lo mismo y en Tik Tok también circularon videos como este, burlándose de la nominación de Shiky y Guana.

Finalmente, mencionan que la penúltima gala de nominación dejó a todo el team día derrotado.

Le regalaron la oportunidad a Guana de nominar a todo noche y el idiota nominó a su propio equipo…



ME MEO#LaCasaDeLosFamososMxً3 #LCDLFMX3



pic.twitter.com/YrgxRKWXqL — Xavi (@xavi_belmont) September 18, 2025

También te interesará:

Batman Day 2025: ¿cuándo y dónde se verá la batiseñal en CDMX?

Esta es la hora exacta del Simulacro Nacional 2025: ¿qué escenario se recreará?

Pasajeros de avión celebran Grito de Independencia desde las alturas y video se viraliza en TikTok

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr