La Casa de los Famosos: los mejores memes que dejó la penúltima gala de nominación

El pasado 17 de septiembre, se realizó la penúltima gala de nominación del famoso reality show La Casa de los Famosos.
Una noche antes, hubo una dinámica en la que se beneficiaron ciertos integrantes al obtener un boleto dorado en la noche de cine. Este beneficio consistió en eliminar o aumentar determinados votos en la nominación del miércoles.
Por lo tanto, ésta fue una gala interesante e intrigante que provocó que la placa de nominados fuera favorable y perjudicial para ciertos grupos ya creados dentro de la casa.
Los mejores memes que dejó la penúltima gala de nominación de La Casa de los Famosos 2025
En esta placa de nominados los habitantes que se encuentran en riesgo son: Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Guana y Shiky.
Por ello, los internautas al enterarse de los beneficios que tendría cada uno de los famosos, comenzaron a burlarse de un miembro de la casa por no haberlos aprovechado.
También dicen que esta es una oportunidad perfecta para sacar a “Guana”.
Esto no paró y el internet se llenó de memes sobre lo mismo y en Tik Tok también circularon videos como este, burlándose de la nominación de Shiky y Guana.
Finalmente, mencionan que la penúltima gala de nominación dejó a todo el team día derrotado.
