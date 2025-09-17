Batman Day 2025: ¿cuándo y dónde se verá la batiseñal en CDMX?

Al hablar de superhéroes, Batman siempre destaca por ser el favorito de muchos amantes de los cómics, gracias a su determinación y valentía, pues el Caballero de la Noche ha luchado para que reine la justicia en Ciudad Gótica, desde su debut en el año 1934.

Debido al gran impacto del alter ego de Bruce Wayne en la cultura pop, desde el 2014 se celebra mundialmente el Batman Day, un festejo que reúne a cientos de fanáticos de Batman alrededor del mundo en diversos eventos en su honor.

Entre las actividades del Batman Day más esperadas durante la celebración, se encuentra la proyección de la ‘Batiseñal’, la cual creará una postal única de la ciudad.

Batman. Foto: DC Comics

¿Cuándo y dónde se verá la batiseñal en CDMX?

Este 2025 la CDMX se convertirá en “Gotham” por una noche para dejarse seducir por el misterio del Caballero Oscuro el próximo sábado 20 de septiembre.

La cita será en el Centro Banamex, lugar donde se llevará a cabo el Liverpool Gaming Fest, donde habrá concursos de cosplays y se instalará un Booth del Caballero de la Noche por el Batman Day. La icónica luz podrá observarse a partir de las 20:00 horas.

Proyección de la "batiseñal". Foto: DC COMICS

¿Cómo surgió el Batman Day?

Esta conmemoración surgió cuando en la Comic-Con de San Diego, miles de fanáticos festejaron el 75 aniversario de la primera aparición del superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger.

Tras la gran convocatoria que tuvo el evento, DC Comics movió la fecha de la celebración para el mes de septiembre y así organizar un festejo anual que terminó por definirse oficialmente, durante el tercer sábado de septiembre y actualmente se celebra en varias partes del mundo.

Batman. Foto: DC Comics

