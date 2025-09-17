Jair Bolsonaro: ¿qué es el cáncer de piel, enfermedad que padece el expresidente de Brasil?

Tras ser ingresado al hospital de Brasilia por presentar un problema renal y anemia, este miércoles se dio a conocer que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padece cáncer de piel.

El diagnóstico fue revelado por el cirujano Cláudio Birolini, jefe del equipo médico que supervisa la salud del exmandatario, quien fue condenado la semana pasada por golpismo.

De acuerdo con el informe médico, el domingo pasado, Bolsonaro acudió al hospital para exámenes de rutina donde se le extirparon ocho lesiones cutáneas para su investigación. Las biopsias realizadas revelaron la existencia de un cáncer de piel, denominado carcinoma de células escamosas “in situ”, en dos de las ocho lesiones extirpadas.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado este 17 de septiembre con cáncer de piel. Foto: AFP

¿Qué es el cáncer de piel, enfermedad que padece Bolsonaro?

De acuerdo con Mayo Clinic, el cáncer de piel es un tipo de cáncer que suele iniciar como una proliferación de células en la piel, estas células pueden invadir y destruir los tejidos sanos del cuerpo. A veces, las células cancerígenas pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo.

En ese sentido, Bolsonaro fue diagnosticado con un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma de células escamosas, también conocido como CEC o, enfermedad de Bowen, el cual se encuentra catalogado dentro de las afecciones más comunes.

Por lo general, los carcinomas de células escamosas se producen en áreas del cuerpo expuestas al sol, como el cuello o el rostro, sobre las capas externas de la epidermis.

Síntomas del cáncer de piel. FOTO: Pexels

Síntomas del carcinoma de células escamosas

Esta afección también es conocida como enfermedad de Bowen, es una forma temprana y superficial de cáncer de piel que aún no ha invadido los tejidos más profundos. Se desarrolla a partir del daño acumulado en el ADN, a menudo por exposición repetida a la radiación UV.

Manchas o parches: Pueden ser rojas, ásperas y escamosas, o planas y con bordes irregulares.

Pueden ser rojas, ásperas y escamosas, o planas y con bordes irregulares. Llagas que no sanan: Una llaga abierta que no se cura en pocas semanas o que reaparece después de curarse.

Una llaga abierta que no se cura en pocas semanas o que reaparece después de curarse. Bultos o crecimientos: Una protuberancia elevada, a veces con una depresión en el centro, que puede sangrar o formar una costra.

Una protuberancia elevada, a veces con una depresión en el centro, que puede sangrar o formar una costra. Verrugas: Crecimientos similares a verrugas, que pueden sangrar o tener costras.

Crecimientos similares a verrugas, que pueden sangrar o tener costras. Cambios en lunares o pecas: Cambios en el tamaño, color o forma de lunares o pecas existentes.

Existen diferentes tipos de cáncer de piel. Foto: Freepik

*Con información de O Globo, Brasil

