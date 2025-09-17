¿Quién es Paulo Chavira, el influencer que perdió 100 mil dólares tras derrota del "Canelo" Álvarez?

El combate entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford celebrada el sábado 13 de septiembre resultó uno de los eventos más vistos en la plataforma de streaming que la transmitió.

Desde celebridades, influencers, creadores de contenido, y obviamente apostadores, el dinero de miles de personas estuvo en juego durante los 12 rounds en el que el tapatío enfrentó al invicto de Nebraska.

Lo que se vendió como un combate parejo entre el “Canelo” y Crawford terminó con la victoria del estadounidense. Álvarez no fue el único que perdió esa noche, miles de personas compartieron sus apuestas a favor del de Guadalajara, quien era favorito en todos los casinos.

¿Quién es Paulo Chavira, el influencer que perdió 100 mil dólares?

Uno de ellos fue Paulo Chavira, una figura pública conocida tanto por ser tipster como por sus comentarios polémicos sobre el mundo de los deportes. El creador de contenido también es famoso por la apuesta que se encontraba en un casino mexicano, la cual era sobre si él podía bajar 35 kilos o no.

Paulo también fue parte de un programa de apuestas en una cadena de deportes en México donde compartía sus pronósticos, también ha tenido varios podcast, la mayor parte de su contenido es 100% dirigido al mundo de las apuestas deportivas.

Se volvió tendencia el fin de semana tras apostar 100,000 dólares (cerca de 2 millones de pesos) a que Canelo ganaba, calificó el hito como "la apuesta más grande de mi vida".

Arturo Elías Ayub donará 100 mil pesos junto con Paul Chavira

Después del video viral donde Chavira compartió su apuesta de 100 mil dólares, pasaron dos días y varios videos cortos para que hablara del tema, esta vez junto a Elías Ayub, empresario y figura pública.

En el video de menos de un minuto Elías le comenta: “A ver, carnal, en vez de estar apostando cabrón, esa lana deberías de de donarla a algo güey, vamos a hacer una cosa, yo te presto para la cuenta, pero, en vez de que estés apostando a lo güey, vamos a donar una lana para comprar un camión para los bancos de alimentos”.

El video termina con ambos asegurando que donarán 100 mil pesos y bromeando sobre si Arturo le pagará la cuenta a Paulo.

