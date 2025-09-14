Más Información

Paulo Chavira, apostador deportivo perdió 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

¿Quién puede recibir la Pensión Bienestar si el adulto mayor muere? Este es el procedimiento

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

¿Dónde se formó el socavón en el que cayó el camión refresquero? Conoce su punto exacto

¿Por qué no permitieron a Fey entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo?

La derrota del boxeador mexicano contra el estadounidense Terence Crawford la noche del pasado sábado en el estadio Allegiant de Las Vegas encendió al público mexicano y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Desde graciosos memes y chistes agrios hasta largos monólogos que dejaron ver la decepción del público mexicano frente a la derrota por decisión unánime del tapatío en el cuadrilátero. Sin embargo, los que más sufrieron con la victoria de Crawford fueron los bolsillos de los empedernidos que pusieron en juego su dinero.

Apostador pierde 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

Paulo Castillo Chavira, es un creador de contenido mexicano, conocido por hacer apuestas de cantidades exorbitantes a deportistas en combates, presumiendo de su impoluta habilidad para acertar pronósticos deportivos y levantando polémica por sus controversiales comentarios sobre el mundo del deporte.

Un joven mexicano perdió 100 mil dólares ante la victoria de Terence Crawford en Las Vegas. Foto: Redes Sociales/Especial
En esta ocasión, Chavira apostó en un casino de Las Vegas la cantidad de 100 mil dólares (2 millones de pesos mexicanos aproximadamente) a la victoria del Canelo Álvarez, esperando que se coronara nuevamente como campeón del peso supermediano.

Antes de asistir al combate, Chavira compartió con sus seguidores a través de TikTok, el ticket que aseguraba su participación en la apuesta y mostró el momento en que entregaba el dinero en efectivo en el casino. "Gana güero, por favor!", coreaba entre suplicas.

No obstante, los resultados fueron otros y la caída de Álvarez en el ring terminó en una pérdida millonaria para el youtuber. Chavira calificó esta jugada como "la apuesta más grande" de su vida y sorprendió a todos los aficionados del deporte.

Finalmente, a pesar del duro golpe a sus bolsillos, el tipster mantuvo su sentido del humor en redes.

