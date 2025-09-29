Más Información

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Desde los orígenes, Mónica Mayer crea arte nuevo

Desde los orígenes, Mónica Mayer crea arte nuevo

Frida se apropia de la ciudad

Frida se apropia de la ciudad

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Cien años del accidente de Frida Kahlo

Cien años del accidente de Frida Kahlo

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

La expulsión de de “La Casa de los Famosos México” (“LCDLFM”) se convirtió en tendencia en redes sociales. Aunque muchos seguidores lamentaron la salida del influencer.

La reacción más comentada fue la de su madre, Nancy González Rivas, quien no pudo contener las lágrimas durante una Viewing Party organizada por “Escándala” en la Ciudad de México.

En el evento, al observar la salida de su hijo, la madre de Aarón se llevó la mano a la boca y, con voz quebrada, expresó: “Fue fraude”. Minutos después, no logró contener el llanto y manifestó su desagrado.

@deprimeramanoitv ¡Mamá de #AarónMercury REACCIONA a la salida de su hijo de #LCDLFMX! 😱 #DPMAlMomento ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de @Imagen Televisión ♬ sonido original - De Primera Mano

Lee también

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, acompañado de un coro del público que gritaba “fraude, fraude” en contra de la producción del programa.

Redes sociales estallan contra la producción

La escena no tardó en generar eco en plataformas como X y TikTok. Diversos usuarios cuestionaron la transparencia de las votaciones a través de ViX, asegurando que hubo fallas técnicas y bloqueos.

Cientos de fans han compartido compilaciones con los mejores momentos del influencer dentro de la competencia. Mientras algunos hicieron un llamado a boicotear las cuentas oficiales de “La Casa de los Famosos México”.

La eliminación de Aarón no solo despertó reacciones de tristeza, también desató un debate sobre la legitimidad del reality. Varios usuarios aseguraron que cancelaron su suscripción a ViX tras la expulsión y exigieron justicia para el creador de contenido.

El nombre del influencer se mantiene entre las principales tendencias en X y TikTok, donde miles de publicaciones recuerdan su paso por la casa y critican los resultados de la votación.

La reacción de su madre, cargada de emoción y frustración, terminó por avivar aún más la conversación, consolidándose como uno de los momentos más virales de esta edición del programa.

La salida de , lejos de pasar desapercibida, ha encendido un nuevo capítulo de controversia para “LCDLFM”, con fans que exigen explicaciones.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina. Foto: (AP Photo/Joanna Chan) / (AP Photo/Evan Vucci)

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención. Foto: EFE/ Octavio Guzmán ARCHIVO / AP

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Dakota Johnson. Foto: AP

Dakota Johnson y el impactante vestido azul de transparencias que lució en Zúrich