Fortnite elimina el baile de Peacemaker por intenciones creativas detrás del baile

El videojuego Fortnite vuelve a encender redes sociales luego de que anunciará la eliminación de uno de sus gestos en su tienda digital, debido a que este contaba con dudosas intenciones creativas.

El emote animado "Caderas Pacíficas" pertenece al personaje de Peacemaker interpretado por el actor John Cena de la serie del mismo nombre creada por James Gunn, la cual recientemente estrenó su segunda temporada en la plataforma de HBO Max.

Los jugadores denunciaron a través de la plataforma de 'X' que el baile del antihéroe hacia referencia en sus movimientos a la esvástica o suástica, uno de los símbolos antiguos que representaba la ideología nazi durante el régimen de Adolf Hitler en Alemania.

Chris (Peacemaker) está atrapado en una dimensión alternativa donde su hermano Keith (a quien accidentalmente mató de niño) está vivo. Foto: HBO MAX

¿Qué dijo Fortnite al respecto?

En respuesta, la empresa de Epic Games decidió desactivar el baile de la tienda digital de videojuego este domingo 28 de septiembre. Además, afirmó que de no regresar, se harían reembolsos a los jugadores que adquirieron el baile.

"Estamos desactivando el gesto "Caderas Pacíficas" en Fortnite mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este gesto de colaboración. Si no vuelve, emitiremos reembolsos en los próximos días. Lo sentimos, amigos" escribieron en una publicación en 'X'.

Por su parte, en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie se reveló que en la dimensión paralela a la que Peacemaker viajó se esconde un trasfondo narrativo bastante perturbador, pues parece que en aquel mundo alternativo, bajo el nombre de Earth-X, la Alemania Nazi se coronó como vencedora durante la Segunda Guerra Mundial.

Peacemaker’s dance emote from Fortnite has been disabled.



“As we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days.” pic.twitter.com/hwHqOiid1o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 28, 2025

Cabe recalcar que al momento de añadir este emote en la colección de la tienda, el pasado 14 de septiembre, Fortnite desconocía las intenciones ocultas detrás de los movimientos de su baile.

Finalmente, para esclarecer la situación, los jugadores tendrán que esperar a las declaraciones oficiales de DC y James Gunn en los próximos días.

