Daft Punk se une al mundo de Fortnite: conoce cuándo se presentará el dúo

El dúo francés de rock y música electrónica Daft Punk se unirá al mundo de Fortnite en una presentación musical inolvidable para cerrar de la mejor manera su Temporada 4 del Capítulo 6.

Los fanáticos de la banda y los amantes de los videojuegos se unirán en un mismo espacio para disfrutar de este concierto virtual con el mejor de los ánimos. Por su parte, la compañía Epic Games reveló que este concierto es un tributo al legado que dejó la agrupación en la escena musical de los dos mil.

Daft Punk se formó en 1993 en París y alcanzó gran popularidad a finales de la década de 1990, recibiendo un total de siete Premios Grammy. El dúo anunció su separación el 22 de febrero de 2021 a través de un emotivo video titulado "Epilogue" que daba fin a su trayectoria de casi tres décadas.

¿Cuándo se presentará Daft Punk en Fortnite?

El icónico dúo se presentará en el videojuego el próximo sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas (hora centro de la Ciudad de México). No obstante, la entrada al lobby podrá hacerse desde 30 minutos antes.

De acuerdo con información oficial, en "The Daft Punk Experience" se interpretarán 31 canciones del dueto musical y como parte de la dinámica se les permitirá a los jugadores remixear y crear sus propios mashups.

¿Qué otras sorpresas tendrá esta colaboración?

La colaboración entre Daft Punk y Fortnite también incluirá algunas novedades y sorpresas, pues se espera la llegada de skins exclusivas a la tienda digital del juego, inspiradas en los miembros de la banda: Thomas Bangalter y Guy-Manel de Homem-Christo.

La colaboración de Fortnite con Daft Punk traerá nuevas sorpresas: accesorios y skins exclusivas, gestos personalizados y mucha música en el catálogo. Foto: Redes Sociales

Además, los personajes tendrán dos estilos diferentes: en el primero el dúo llevará una chaqueta negra de cuero que puede tornarse morada al cambiar el modo, en la segunda, los integrantes llevarán un traje brillante dorado y blanco.

Por otro lado, también se agregarán diferentes accesorios exclusivos: dos mochilas (dorada y plateada), dos envoltorios y dos gestos distintos para bailar al ritmo de "Da Funk", "Around The World" y "One More Time". Los integrantes también tendrán su propia skin de LEGO.

