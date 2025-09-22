Compra un boleto y Banco Azteca te regala otro: la promoción para ver a Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Guadalajara se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del año: Maroon 5 llega a la Arena Guadalajara el próximo 2 de octubre de 2025, para la gran inauguración de este recinto, y lo hará con un regalo imperdible para sus fans. Gracias a Banco Azteca, los asistentes podrán aprovechar una promoción única: compra un boleto con cualquier tarjeta de crédito o débito Banco Azteca y recibe otro gratis. Una oportunidad doble para cantar en vivo junto a Adam Levine y disfrutar de una noche inolvidable al ritmo de los grandes éxitos de la banda californiana.

Una noche con Maroon 5: éxitos que marcaron generaciones

Desde su debut en 2002 con el álbum Songs About Jane, Maroon 5 conquistó al mundo con un estilo único que fusiona pop, rock, funk y R&B. Con temas que se convirtieron en himnos globales como “This Love”, “Moves Like Jagger” y “Sugar”, la banda ha logrado permanecer en la cima durante más de dos décadas.

Foto: iStock

Su trayectoria está respaldada por tres premios Grammy, múltiples giras internacionales y colaboraciones con artistas de talla mundial. En México, cada visita ha sido un éxito rotundo, con boletos agotados en cuestión de horas y una conexión especial con el público. El espectáculo en Guadalajara promete ser una celebración de grandes éxitos, con la energía característica de Adam Levine sobre el escenario.

Banco Azteca: un aliado de la música y el entretenimiento

Con esta promoción, Banco Azteca reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes no solo a través de servicios financieros, sino también creando oportunidades que conectan con sus pasiones. La promoción para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara no solo facilita el acceso a un evento internacional de primer nivel, también convierte cada compra en una experiencia compartida entre amigos, parejas o familias.

La iniciativa refleja la visión de Banco Azteca de posicionarse como un referente en entretenimiento y beneficios exclusivos para sus tarjetahabientes.

Una cita imperdible en octubre

El 2 de octubre, la Arena Guadalajara será el epicentro de la música global con la llegada de Maroon 5. Si eres cliente de Banco Azteca, esta es la oportunidad para cantar a todo pulmón los éxitos de la banda y vivir una noche inolvidable sin pagar de más.

Foto: iStock

La promoción será valida del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2025, y podrás hacerla válida en superboletos.com, puntos de venta y taquillas de la Arena Guadalajara.