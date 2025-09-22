Más Información

Video viral: mujer se siente mal durante ritual de limpieza espiritual en CDMX

Video viral: mujer se siente mal durante ritual de limpieza espiritual en CDMX

Compra un boleto y Banco Azteca te regala otro: la promoción para ver a Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Compra un boleto y Banco Azteca te regala otro: la promoción para ver a Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Equinoccio de otoño 2025: usuarios reciben el cambio de estación con la mejor lluvia de memes

Equinoccio de otoño 2025: usuarios reciben el cambio de estación con la mejor lluvia de memes

¿Qué le pasa al cuerpo cuando empieza el otoño? Descubre cada efecto

¿Qué le pasa al cuerpo cuando empieza el otoño? Descubre cada efecto

Revelan nuevo vistazo de los personajes de Avengers: Doomsday con diseño promocional; así se verán

Revelan nuevo vistazo de los personajes de Avengers: Doomsday con diseño promocional; así se verán

Guadalajara se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del año: Maroon 5 llega a la Arena Guadalajara el próximo 2 de octubre de 2025, para la gran inauguración de este recinto, y lo hará con un regalo imperdible para sus fans. Gracias a Banco Azteca, los asistentes podrán aprovechar una promoción única: compra un boleto con cualquier tarjeta de crédito o débito Banco Azteca y recibe otro gratis. Una oportunidad doble para cantar en vivo junto a Adam Levine y disfrutar de una noche inolvidable al ritmo de los grandes éxitos de la banda californiana.

Una noche con Maroon 5: éxitos que marcaron generaciones

Desde su debut en 2002 con el álbum Songs About Jane, Maroon 5 conquistó al mundo con un estilo único que fusiona pop, rock, funk y R&B. Con temas que se convirtieron en himnos globales como “This Love”, “Moves Like Jagger” y “Sugar”, la banda ha logrado permanecer en la cima durante más de dos décadas.

Foto: iStock
Foto: iStock

Su trayectoria está respaldada por tres premios Grammy, múltiples giras internacionales y colaboraciones con artistas de talla mundial. En México, cada visita ha sido un éxito rotundo, con boletos agotados en cuestión de horas y una conexión especial con el público. El espectáculo en Guadalajara promete ser una celebración de grandes éxitos, con la energía característica de Adam Levine sobre el escenario.

Banco Azteca: un aliado de la música y el entretenimiento

Con esta promoción, Banco Azteca reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes no solo a través de servicios financieros, sino también creando oportunidades que conectan con sus pasiones. La promoción para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara no solo facilita el acceso a un evento internacional de primer nivel, también convierte cada compra en una experiencia compartida entre amigos, parejas o familias.

La iniciativa refleja la visión de Banco Azteca de posicionarse como un referente en entretenimiento y beneficios exclusivos para sus tarjetahabientes.

Una cita imperdible en octubre

El 2 de octubre, la Arena Guadalajara será el epicentro de la música global con la llegada de Maroon 5. Si eres cliente de Banco Azteca, esta es la oportunidad para cantar a todo pulmón los éxitos de la banda y vivir una noche inolvidable sin pagar de más.

Foto: iStock
Foto: iStock

La promoción será valida del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2025, y podrás hacerla válida en superboletos.com, puntos de venta y taquillas de la Arena Guadalajara.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses