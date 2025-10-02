Corredor mexicano denuncia la muerte de "Chicles", el perrito maratonista de Tijuana

Más Información

El corredor y entrenador mexicano Héctor "Flecha" Hernández, denunció el martes 30 de septiembre a través de redes sociales, la muerte por envenenamiento de "Chicles", su perrito maratonista, en , Baja California.

Por medio de un desgarrador y emotivo video de Facebook, Hernández informó que a pesar de los intentos de sus médicos por salvarlo, Chicles no sobrevivió. En el video se puede apreciar a Héctor severamente afectado por el suceso en una clínica veterinaria.

"Solo les informo que alguien muy malo, alguien con un corazón muy malo, envenenó a Chicles. Chicles ha fallecido. Hoy 30 de septiembre de 2025 se nos fue Chicles...mi niño, mi niño hermoso", dijo entre lágrimas Héctor Hernández.

Héctor Hernández compartió la noticia en un emotivo y desgarrador video, en el que se le aprecia severamente afectado por el fallecimiento de su mascota. Foto: Facebook
¿Quién era "Chicles"?

"Chicles" era un perrito que cobró relevancia por correr en maratones en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El can no solo entrenaba para concursar en estos eventos, sino que obtenía los primeros lugares y siempre destacaba su participación.

@elchicles1350

♬ sonido original - El Chicles

Su popularidad continuó creciendo, ya que comenzó a ser invitado a los entrenamientos de diversos maratonistas reconocidos en la ciudad y seguido se le veía concursando junto a ellos en las competencias.

En 2023, a través de su cuenta de TikTok "@elchicles1350", su dueño y entrenador dio a conocer que Chicles había sido atacado, sin embargo, fue atendido y a pesar de haber sufrido una herida en la cara, logró una recuperación completa.

Chicles competía en maratones y era reconocido por siempre quedar en los primeros lugares, incluso entre participantes humanos. Foto: Pablito Fernández
Despedida a Chicles en el mural que lo inmortaliza

En julio del mismo año, Chicles, el famoso perrito maratonista de Tijuana, fue inmortalizado en un mural hecho por el artista Mode Orozco, ubicado cerca del Hospital General de Tijuana.

Admiradores de Chicles han acudido al spot con veladoras para despedir al can que, con su disciplina y alegría al correr, se robó cientos de corazones.

Mural a Chicles, pintado en 2023 en Tijuana. Foto: Redes sociales
Este suceso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios piden se haga todo lo posible por encontrar al responsable del envenenamiento de Chicles y mandan cariño, apoyo y su más sentido pésame a la familia del perrito, quienes han expresado su profundo dolor por su pérdida.

Chicles en entrenamientos con maratonistas. Foto: TikTok @elchicles1350
