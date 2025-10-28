Chumel Torres lanza dardo a Noroña tras romper en llanto por situación en Palestina

El pasado 26 de octubre, el senador Gerardo Fernández Noroña no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en vivo, al relatar las duras condiciones que enfrenta la población de la Franja de Gaza a causa de los ataques militares de Israel.

Por medio de su cuenta de Facebook, Noroña condenó que se les expulse “de su casa, de su tierra, de su país” porque “a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana la perversidad de poner patas arriba el mundo árabe”.

“Yo entiendo la rabia de la derecha. Me les salí del huacal. Inconcebible que una persona de mi origen llegue hasta acá no a viajar. Claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear; vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”, dijo.

Aunado a ello, señaló que la ofensiva contra Palestina representa un genocidio evidente ante la mirada internacional, y planteó la posibilidad de que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 haya sido planeado por Israel con el fin de agravar la escalada del conflicto, al asegurar que “así son los fachos”.

“Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas 'no es mi tema, está más grave acá en México, es terrible, ¿qué vas a hacer tan lejos?' (…) El que estén siendo asesinados, que estén destruyendo hospitales, escuelas, que no permitan acceso a ayuda humanitaria”, condenó.

Chumel Torres reacciona a llanto de Noroña tras hablar de Palestina

Ante ello, el influencer Chumel Torres reaccionó, fiel a su estilo, calificando la escena como “ridícula”.

“Ojalá así lloraran por Sinaloa, Veracruz o Acapulco, ridículos”, expresó.

Ojalá así lloraran por Sinaloa, Veracruz o Acapulco, ridículos.

pic.twitter.com/zp8qrwQcLL — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 27, 2025

