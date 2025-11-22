Maryfer Centeno analiza reacción de Fátima Bosch tras triunfo en Miss Universo 2025: “ella sí se esperaba ganar”

El pasado 20 de noviembre, el país entero celebró la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza, Miss Universo, al posicionarse como la cuarta mujer mexicana en llevarse la corona.

La valentía y carisma de la tabasqueña la llevaron a obtener reconocimiento mundial durante cada una de las pruebas, donde se notaba el apoyo entre las otras concursantes.

Ante la polémica que ha generado este triunfo, la creadora de contenido Maryfer Centeno analizó la primera reacción de Bosch al anunciar a la ganadora del certamen.

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2025. Foto: EFE

Maryfer Centeno analiza reacción de Fátima Bosch al ganar Miss Universo

La influencer destacó la tranquilidad y confianza que exaltaba Fátima durante el momento de gran tensión, donde la colocaron frente a frente y mientras tocaba la palma de la mano de Miss Tailandia, la otra finalista que obtuvo el segundo lugar.

“El mentón de Fátima Bosch está levantado, demostrando seguridad. Las dos tienen los ojos cerrados a manera de concentración”, señaló.

Al anunciar a la ganadora, la reacción de la tabasqueña fue revisada cuadro por cuadro por Maryfer Centeno, quien resaltó el gesto de sorpresa al convertirse Miss Universo.

"Se lleva las manos a la boca, es un rostro de sorpresa. Abraza con calidez a Miss Tailandia, que además es la local… contiene el llanto para abrazar a la Miss Universo 2024, mientras la bandera de México ondea."Se nota la cara de emoción, la cara de felicidad, lo conmocionada que está Fátima Bosch de haber ganado Miss Universo, me parece que ella sí esperaba ganar. No hay un rostro de extremada sorpresa", añadió Centeno.

