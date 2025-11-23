Más Información

Navidad 2025 en CDMX: ¿Dónde conseguir adornos navideños bonitos, buenos y baratos, según la IA?

¿Cómo blanquear los calcetines para que vuelvan a lucir como nuevos?

¿Qué verduras puede comer tu gato? Conoce la lista completa

Miss Jamaica: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de un trauma cerebral, lesión que sufrió la modelo?

5 recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

Aunque el calendario marca aún varias semanas para la llegada oficial de la , la capital ya vive el inicio de la temporada decembrina. Desde los primeros días de noviembre, miles de familias mexicanas comienzan a preparar sus hogares con luces, esferas y pinos, alimentando una tradición que año con año se adelanta más.

5 lugares con las mejores decoraciones navideñas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Comerciantes y locatarios de distintos mercados reportan que los compradores buscan, sobre todo, artículos “3B”: buenos, bonitos y baratos. La oferta disponible en la ciudad es amplia y abarca desde tianguis tradicionales hasta bodegas especializadas.

¿Dónde comprar los mejores adornos navideños con las 3b en CDMX, según la IA?

Si estás armando tu lista para decorar tu casa sin vaciar la cartera, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, estos son los cinco sitios populares donde podrás encontrar desde esferas y luces hasta árboles y figuras decorativas a precios accesibles.

La llegada de la Navidad ya es inminente y se puede observar y escuchar en las calles del primer cuadro del Centro Histórico. Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL
1. Correo Mayor, en el Centro Histórico

Esta calle es un clásico para quienes buscan variedad y economía. A lo largo de la avenida encontrarás varios locales con esferas, guirnaldas, luces, árboles y todo tipo de adornos. Ideal para comparar precios y aprovechar ofertas.

2. Venustiano Carranza, también en el Centro

A unos pasos de Correo Mayor, esta calle se llena cada año de comercios con decoraciones navideñas de todo tipo. Desde artículos sencillos hasta piezas más elaboradas, es un punto seguro para encontrar accesorios económicos.

3. La bodega china de Plaza Tigre

Ubicada cerca de Manuel Doblado, esta bodega es conocida por sus precios bajos y su surtido de temporada. Aquí puedes encontrar luces, mini arbolitos, figuras y accesorios decorativos sin gastar de más.

4. Mercado de Jamaica

Aunque su especialidad son las flores, durante la temporada navideña el mercado se transforma con puestos repletos de adornos, esferas, coronas y árboles. Es una buena opción para quienes buscan calidad y precios razonables en un solo lugar.

5. Aranavi, la bodega navideña

Este espacio se ha vuelto referencia para quienes quieren surtirse de adornos sin pagar precios elevados. La oferta va desde decoraciones tradicionales hasta opciones más modernas y coloridas.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

