Calendario de Adviento: ¿qué es y por qué ha causado furor en redes sociales?

Cada año, durante la temporada navideña es común que las familias instalen en sus hogares un Calendario de Adviento, una tradición que con el tiempo se ha ido transformando hasta convertirse en una tendencia dentro de las plataformas digitales.

Esta tradición surgió durante el protestantismo en Alemania en el siglo XIX, como una forma de contar los días hasta el nacimiento de Jesucristo, es decir, Navidad. De acuerdo con la tradición, cada domingo debe encenderse una de las cuatro velas presentes en la corona de adviento.

Gracias al auge de las redes sociales y su alcance a nivel mundial, esta costumbre ganó popularidad nuevamente, pues se convirtió en una forma de compartir alegría y expectativa mientras se espera el 25 de diciembre. Por esto, diversas marcas se han animado a lanzar sus propias versiones de calendarios, con sus productos y objetos para el conteo.

Lee también: Así es el calendario de adviento de Dior, el más caro del mundo

Yuya presenta su calendario de adviento con una selección especial de maquillaje y cuidado personal. Foto: @bailandojuntos

¿Qué es el Calendario de Adviento?

Aunque en el pasado eran utilizados por los creyentes para marcar los días que faltaban para Navidad, actualmente los calendarios de adviento se regalan a familiares y amigos para demostrar cariño en esta época del año y compartir de la mejor manera el espíritu navideño, así como de mantener la ilusión de la festividad.

El calendario de adviento ofrece una experiencia única a través de pequeñas sorpresas diarias, desde el 1 hasta el 25 de diciembre de cada año. Entre las marcas que han lanzado sus propios calendarios de adviento están Sephora, Dior, L'Oreal Paris, Yves Rocher y la creadora de contenido mexicana Yuya, en el ámbito de belleza y cuidado personal, ofreciendo desde productos exclusivos hasta ediciones limitadas.

Sin embargo, existen calendarios para todo tipo de público, pues marcas de juguetes y comida también han apostado por esta iniciativa. Por otro lado, para darle un toque más íntimo y personal, algunas personas han optado por elaborar sus propios calendarios, con regalos personalizados y únicos.

Lee también: Cuánto cuesta el calendario de adviento de cosméticos de Yuya

¿Cómo nació este formato?

El primer calendario de adviento impreso fue publicado en 1902 por una librería de Hamburgo, no obstante, fue en 1908 cuando el impresor alemán Gerhard Lang lanzó el primer calendario de adviento con ventanitas, inspirado por una idea de la infancia en la que su madre le construía un calendario con 24 caramelos.

Luego de esto, el formato del calendario fue evolucionando a través de los años, permitiendo que al abrir cada ventana se revelará una imagen o versículo bíblico. En la actualidad, el calendario se ha modernizado, incluyendo distintos objetos en los pequeños cajones, los cuales van desde dulces y juguetes hasta maquillaje en cajas, libretas o tableros.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm