De Luisito Comunica a Barbara de Regil: Estos son los famosos que ha invitado Bad Bunny a ‘La Casita’
La gira mundial de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, ha conmocionado a la capital mexicana y a todo el país.
Desde su inicio, el pasado 10 de diciembre, cada noche en la que el conejo malo ha deleitado a su público nacional, ha resultado en horas de diversión y espectáculo hipnótico del artista más escuchado en Spotify a nivel mundial este 2025.
Con una demanda muy alta, el puertorriqueño ofrecerá un total de 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, de los cuáles, el corazón de la República ya ha presenciado las primeras 3 fechas -10, 11 y 12 de diciembre- y con un calendario programado para los próximos:
- Lunes 15 de diciembre
- Martes 16 de diciembre
- Viernes 19 de diciembre
- Sábado 20 de diciembre
- Domingo 21 de diciembre
La casita: el escenario secundario que brilla como protagonista
Entre la esperada "canción sorpresa" y al ritmo de hits legendarios como "Callaita" o "Safaera", y nuevos, como "Debí tirar más fotos" o "Baile inolvidable", el cantante ha llenado de emoción, euforia y sentimiento cada instante en sus conciertos.
Entre los elementos más destacados del espectáculo se encuentra la famosa "casita". Una instalación que funciona como escenario secundario para el cantante y que, a pesar de generar polémica en el país tras revelarse que se encontraría en el área de General B del recinto, se ha convertido en uno de los momentos más icónicos, emblemáticos y personales del show.
Este montaje es conocido también por ser la escenografía a la que Bad Bunny invita a algunos afortunados fanáticos y por ser una zona VIP para que otras celebridades y famosos disfruten del concierto.
¿A qué famosos ha invitado Bad Bunny a la casita en el Estadio GNP?
A lo largo de los 3 conciertos que ha ofrecido el cantante puertorriqueño en la CDMX, hemos visto a una variedad de influencers, artistas y celebridades subir a la famosa casita, teniendo la oportunidad de convivir con el reggaetonero y disfrutar del show en primera fila.
La noche del 11 de diciembre se vio a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, bailar y cantar desde el escenario, donde también mandó saludos a todos los fans que la reconocieron.
Asimismo, otros clips difundidos en redes sociales mostraron a Diego Boneta, conocido por "Luis Miguel: la serie"; y a la actriz Ana de la Reguera, a quien se le vio saludando de beso al cantante.
Por su parte, la noche del 12 de diciembre la actriz y cantante, Karol Sevilla, fue señalada por parecer estar disfrutando al máximo el concierto del puertorriqueño.
Esa misma noche también se pudo ver a la conductora de televisión, Galilea Montijo; a la influencer, Manelyk; y al creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, junto con su novia, Ary Tenorio.
