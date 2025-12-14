De Luisito Comunica a Barbara de Regil: Estos son los famosos que ha invitado Bad Bunny a ‘La Casita’

La gira mundial de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, ha conmocionado a la capital mexicana y a todo el país.

Desde su inicio, el pasado 10 de diciembre, cada noche en la que el conejo malo ha deleitado a su público nacional, ha resultado en horas de diversión y espectáculo hipnótico del artista más escuchado en Spotify a nivel mundial este 2025.

Con una demanda muy alta, el puertorriqueño ofrecerá un total de 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, de los cuáles, el corazón de la República ya ha presenciado las primeras 3 fechas -10, 11 y 12 de diciembre- y con un calendario programado para los próximos:

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

El cantante puertorriqueño Bad Bunny presenta su primer show en el Estadio GNP, de la Ciudad de México como parte de su gira "Debí tirar más fotos Tour". FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

La casita: el escenario secundario que brilla como protagonista

Entre la esperada "canción sorpresa" y al ritmo de hits legendarios como "Callaita" o "Safaera", y nuevos, como "Debí tirar más fotos" o "Baile inolvidable", el cantante ha llenado de emoción, euforia y sentimiento cada instante en sus conciertos.

Entre los elementos más destacados del espectáculo se encuentra la famosa "casita". Una instalación que funciona como escenario secundario para el cantante y que, a pesar de generar polémica en el país tras revelarse que se encontraría en el área de General B del recinto, se ha convertido en uno de los momentos más icónicos, emblemáticos y personales del show.

Este montaje es conocido también por ser la escenografía a la que Bad Bunny invita a algunos afortunados fanáticos y por ser una zona VIP para que otras celebridades y famosos disfruten del concierto.

La casita de Bad Bunny. Foto: X

¿A qué famosos ha invitado Bad Bunny a la casita en el Estadio GNP?

A lo largo de los 3 conciertos que ha ofrecido el cantante puertorriqueño en la CDMX, hemos visto a una variedad de influencers, artistas y celebridades subir a la famosa casita, teniendo la oportunidad de convivir con el reggaetonero y disfrutar del show en primera fila.

La noche del 11 de diciembre se vio a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, bailar y cantar desde el escenario, donde también mandó saludos a todos los fans que la reconocieron.

Asimismo, otros clips difundidos en redes sociales mostraron a Diego Boneta, conocido por "Luis Miguel: la serie"; y a la actriz Ana de la Reguera, a quien se le vio saludando de beso al cantante.

Diego Boneta y Ana de La Reguera esta noche en la casita de Bad Bunny en CDMX pic.twitter.com/8u4Xu4k2Hb — Indie 505 (@Indie5051) December 12, 2025

Por su parte, la noche del 12 de diciembre la actriz y cantante, Karol Sevilla, fue señalada por parecer estar disfrutando al máximo el concierto del puertorriqueño.

Esa misma noche también se pudo ver a la conductora de televisión, Galilea Montijo; a la influencer, Manelyk; y al creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, junto con su novia, Ary Tenorio.

