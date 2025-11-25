La 53ª edición de los International Emmy Awards se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El evento reunió a figuras influyentes de la televisión y Anahí fue una de las estrellas más destacadas.

Esta ceremonia, organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, incluyó 64 nominaciones distribuidas en 16 categorías, con producciones provenientes de 26 países.

Pero además de los galardones, la velada se convirtió en una alfombra roja donde la intérprete de "Me hipnotizas" lució un vestido repleto de brillantes.

La bolsa rígida en tono marfil añadió un contraste refinado al vestido de Anahí. Foto: Instagram @anahi

Anahí causa furor en los Emmy con su vestido brillante

En sus publicaciones de Instagram, Anahí mostró su look protagonizado por un vestido de silueta alargada, corte strapless y escote en la espalda, todo en tono metálico. Además, la textura brillante le dio un efecto altamente reflectivo bajo la luz de las cámaras.

Este tipo de vestidos agregan dramatismo sofisticado y no caen en el exceso, lo que los convierte en la mejor elección para una noche de glamour, una cena o un brindis.

Otro detalle llamativo de la prenda es que posee un patrón entrelazado que se ajusta suavemente al cuerpo, toque que estilizó la figura de la también actriz de una manera delicada.

Y, por si fuera poco, la elección del color —plateado con destellos iridiscentes— evidenció una clara referencia a la estética futurista que últimamente se ha apoderado de las alfombras internacionales.

Tal como se aprecia en las fotos e InstaStories, la combinación del corte y el tono del vestido mantuvo el equilibrio entre la elegancia y la sensualidad en una de las noches más esperadas del año.

¿Qué accesorios complementaron el look de Anahí en los Emmy?

Fiel a su estilo, Anahí completó este look con una bolsa rígida en tono marfil, decorada con un detalle metálico sutil pero lujoso. Mientras la parte frontal se aprecian pequeños cristales dorados.

Aunque en la moda no hay reglas escritas, los accesorios en tonos neutros siempre hacen que un vestido conserve protagonismo del atuendo. Y añaden dinamismo, lo que rompe con los códigos de etiqueta.

Asimismo, la cantante optó por llevar un juego de aretes brillantes XS, un reloj metálico de Bulgari y pulseras delgadas con destellos puntuales. En definitiva fue una gran selección para crear una narrativa visual elegante y distribuir la luz sin saturar el atuendo.

Finalmente, su maquillaje consistió en dejar la luminosa, los labios en tono neutro y una mirada definida con sombras marrón suave.

Con el glamour que la distingue, una vez más, Anahí logró posicionarse una de las celebridades mejor vestidas de los Emmy.

