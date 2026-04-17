¿Koalas en peligro?; esta es la enfermedad que podría amenazar su vida en Australia

Los koalas se han visto amenazados por la rápida propagación de la clamidia, afectando aproximadamente al 88% de ejemplares en algunas zonas de Australia continental.

La epidemia de la clamidia es causada por la bacteria Chlamydia pecorum y puede provocar ceguera, infertilidad, neumonía y en numerosas ocasiones infecciones urinarias o la muerte.

Los koalas están clasificados como especie vulnerable, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

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Más de 700 koalas han perdido la vida en el estado de Victoria en Australia, debido a sacrificios aéreos. (24/04/25) Foto: iStock

¿De qué se trata esta enfermedad?

Los koalas son originarios del este y el sureste de Australia. En la actualidad existe una población total estimada de entre 398 mil y 569 mil individuos en el continente, no obstante, esta infección disminuye drásticamente a la comunidad.

Esta enfermedad puede curarse con antibióticos, sin embargo, el tratamiento puede afectar su capacidad de digerir las hojas de eucalipto y no ofrece una protección óptima para una nueva reinfección en el futuro.

La combinación mortal del cambio climático y el retrovirus del koala (KoRV) debilitan su sistema inmunológico, acelerando la propagación de la bacteria. Además, una vacuna aprobada en 2025 parece dar esperanza para reducir su mortalidad.

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¿Es cierto que los tiernos koalas se drogan con hojas de eucalipto?

¿Qué medidas se están tomando?

De acuerdo con la BBC, para frenar la propagación de la clamidia se está utilizando una isla refugio llamada "Isla Canguro", un territorio libre de esta enfermedad para albergar y proteger a diversos ejemplares.

Esta reserva alberga al menos a 50 mil ejemplares y se ubica a 13 kilómetros de la costa sur de Australia, en la tercera isla más grande del país y un punto clave para la biodiversidad, reporta el medio de comunicación británico.

No obstante, este aislamiento geográfico ha provocado que su reproducción se vea menguada y entorpecida, además de que su diversidad genética sea baja, lo que genera alteraciones en la población y aumenta el riesgo de extinción.

Foto: AP, archivo

Un último rayo de esperanza: salud genética

Los científicos Karen Burke Da Silva y Julia Beaman explicaron a la BBC que una de las alternativas de frenar su extinción es restaurar la salud genética de los ejemplares que habitan la Isla Canguro, a través de una planificación cuidadosa.

Una vez que se alcance la diversidad genética necesaria, la estrategia de conservación consiste en introducir a estos koalas genéticamente sanos y libres de clamidia en el continente, mediante la reproducción de ejemplares.

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