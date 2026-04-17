¿Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar el piso?; descubre los beneficios de este truco casero

La limpieza del hogar suele requerir productos específicos para eliminar suciedad, grasa y bacterias. Sin embargo, una alternativa simple y económica gana cada vez más popularidad: el uso de vinagre blanco para higienizar los pisos.

Según informó el medio local TN, el vinagre blanco posee propiedades antibacterianas y desinfectantes que lo convierten en un aliado eficaz para la limpieza doméstica. Su aplicación permite eliminar microorganismos, hongos y malos olores sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

Entre sus principales beneficios, se destaca su capacidad para desinfectar superficies y neutralizar olores, especialmente en ambientes como cocinas y baños. Además, en pisos de cerámica o porcelanato, contribuye a remover la suciedad acumulada y aporta brillo de forma natural.

También resulta útil para quitar manchas difíciles, como restos de grasa o marcas de calzado, y ayuda a prevenir la acumulación de sarro en zonas con alta exposición al agua. A esto se suma su bajo costo y su menor impacto ambiental en comparación con otros productos de limpieza.

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¿Cuándo conviene utilizar vinagre en la limpieza?

El uso de vinagre no es necesario de forma diaria, pero puede incorporarse en momentos específicos. Por ejemplo, durante una limpieza profunda semanal, agregando una pequeña cantidad al agua, o cuando se perciben olores a humedad o encierro dentro del hogar.

Asimismo, es recomendable emplearlo después de cocinar para eliminar restos de grasa en los pisos, o en épocas húmedas, como el otoño o días de lluvia, cuando aumenta la presencia de bacterias y malos olores.

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Limpiar el piso | Fuente: Canva

Modo de uso y recomendaciones

Para su aplicación, se sugiere mezclar media taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia y limpiar el piso con un trapo o mopa. No es necesario enjuagar posteriormente, ya que el olor desaparece al secarse.

No obstante, TN advierte que este producto no es apto para todas las superficies. Su uso está desaconsejado en pisos de madera sin tratar, encerados, mármol o granito, ya que puede deteriorarlos.

Precauciones al combinar productos

El medio también señala que no se debe mezclar vinagre con lejía, ya que esta combinación genera un gas tóxico peligroso para la salud. Tampoco se recomienda combinarlo con otros productos químicos fuertes, ya que puede disminuir su eficacia o provocar reacciones indeseadas.

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