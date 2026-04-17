¿Cómo eliminar manchas de tu colchón?; conoce la mezcla casera que lo deja como nuevo

Aunque no lo parezca, la limpieza profunda es una de las claves para el mantenimiento y la prolongación de la vida útil de un colchón. Esta pieza es un elemento clave en todos los hogares y uno de los artículos más importantes en la rutina diaria de descanso y bienestar de las personas.

Un colchón bien cuidado ayuda a evitar los malos olores, la permanencia de manchas y la acumulación o proliferación de ácaros y bacterias que pueden dañar la salud respiratoria y la piel.

Por ello, aquí te contamos cómo preparar una mezcla casera que desinfecta los tejidos del colchón, elimina manchas difíciles y ayuda a mantener una higiene adecuada sin tener que recurrir a productos o sustancias con muchos químicos. La mejor parte es que probablemente ya tienes todos los ingredientes en casa.

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Mantener un colchón limpio es indispensable para la salud. Foto: Pexels

¿Qué necesitar para preparar la mezcla que quita manchas de tu colchón?

Para preparar la mezcla casera que remueve manchas difíciles de un colchón únicamente necesitarás:

Agua

Bicarbonato

Vinagre

2 recipientes (jícara, charola, cubeta, etc.)

(jícara, charola, cubeta, etc.) 1 trapo limpio

limpio 1 atomizador

Pasos para preparar la mezcla:

Mezcla aproximadamente medio litro de agua con medio litro de bicarbonato en uno de los recipientes. Luego añade media taza de bicarbonato al líquido. Agrégalo poco a poco para evitar que la efervescencia del bicarbonato con vinagre se desborde del recipiente. Revuelve la mezcla bien hasta que la espuma de la reacción química desaparezca y luzca solo como un líquido. Vierte la mezcla en el atomizador.

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Necesitarás bicarbonato, vinagre, agua y un atomizador para colocar tu mezcla. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo eliminar las manchas del colchón?

Paso 1

Acomoda el colchón en un lugar de manera vertical en un lugar donde pueda recibir aire o luz de sol directa (para facilitar el proceso de secado).

Es recomendable aspirar el colchón antes de comenzar con la limpieza de manchas, para retirar polvo, células muertas de la piel y ácaros. Esto también reduce alérgenos que causan congestión y problemas respiratorios.

La luz solar directa después de aspirar, es uno de los métodos más efectivos para eliminar ácaros. Foto: Creada con IA

Paso 2

Una vez que tengas tu mezcla lista, rocíala abundantemente sobre las manchas del colchón.

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El mejor remedio casero para eliminar manchas amarillas de los colchones. Foto: Canva

Paso 3

En el recipiente que no se utilizó para revolver la mezcla, vierte agua limpia, sumerge el trapo y exprímelo ligeramente.

Frota con el trapo húmedo toda el área donde rociaste la mezcla, hasta retirar los residuos de vinagre. Es probable que tengas que enjuagar el trapo y volverlo a exprimir varias veces.

A medida de que talles y remuevas la mezcla de vinagre, bicarbonato y agua, verás cómo las manchas van reduciendo y desapareciendo.

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Foto: congerdesign/Pixabay

Paso 4

Repite el rociado de la mezcla y el retiro con el trapo sobre todas las manchas que quieras remover.

Paso 5

Una vez que hayas terminado de quitar las manchas del colchón, déjalo secar al aire libre o bajo el sol.

Antes de regresarlo al mueble y cubrirlo con la ropa de cama, asegúrate de que esté totalmente seco.

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