En invierno, lavar la ropa puede parecer un reto imposible. La baja temperatura, la humedad ambiental y la escasa presencia de sol directo reducen la evaporación natural del agua en las prendas.

No obstante, especialistas en cuidado del hogar coinciden en que el proceso puede optimizarse mediante pasos sencillos que aceleran el secado y ayudan a prevenir el olor a humedad.

¿Cómo secar la ropa más rápido desde el centrifugado?

El primer paso para secar la ropa más rápido empieza en la lavadora. Según el blog de Primor, aumentar la velocidad del centrifugado —si la etiqueta del tejido lo permite— reduce de forma considerable la cantidad de agua retenida en las prendas.

Un centrifugado más alto reduce el exceso de humedad, lo que disminuye el tiempo necesario para el secado posterior.

El blog de Westwing menciona que es importante no sobresaturar la carga en la lavadora; por eso, una carga equilibrada permite que el centrifugado sea más efectivo. Además, realizar un centrifugado adicional en prendas gruesas puede marcar la diferencia en climas fríos.

¿Qué hacer si no tengo secadora y debo secar dentro de casa?

De acuerdo con Westwing, elegir un tendedero amplio y colocar las prendas bien estiradas facilita que el aire circule entre las fibras. Colgar la ropa en ganchos es especialmente útil para camisas y jerseys, ya que permite un secado uniforme.

Primor recomienda tender en la habitación más cálida y ventilada de tu casa, evitando espacios pequeños y húmedos. Además, abrir las ventanas durante algunos minutos al día, incluso en invierno, ayuda a mejorar la circulación del aire y acelera la evaporación en las prendas.

¿Cuál es el truco viral para secar más rápido la ropa?

Entre los métodos más eficaces destaca el uso de una toalla seca. Según el blog de Primor, extender una toalla, colocar la prenda húmeda encima y enrollar ejerciendo presión permite que la toalla absorba gran parte del agua antes del tendido.

Westwing señala que este recurso es especialmente útil para jeans, sudaderas o prendas gruesas, que suelen tardar más en secarse. Al reducir la humedad inicial, el tiempo de secado se reduce incluso sin aplicar calor directo.

La circulación del aire es clave en invierno. Westwing explica que un ventilador dirigido hacia el tendedero acelera el secado de la ropa.

¡Ya lo sabes! secar la ropa en invierno más rápido es posible incluso sin secadora.

