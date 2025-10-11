Más Información

Las se han convertido en un básico indispensable del otoño y el invierno. Su ligereza, aislamiento térmico y versatilidad las hacen perfectas para enfrentar el frío con estilo. Sin embargo, una chamarra acolchada, ya sea de plumas naturales o sintética, tiene su ciencia, y hacerlo correctamente puede marcar la diferencia.

¿Por qué es importante cuidar bien una chamarra acolchada?

Más allá de la estética, una acolchada cumple un propósito: mantener el calor corporal atrapando aire entre sus capas. Si el relleno se apelmaza o pierde volumen, esa función se reduce notablemente. Según el blog de Columbia Sportswear, la falta de limpieza puede provocar que el sudor y el polvo penetren el tejido, afectando la transpirabilidad y deteriorando el recubrimiento impermeable.

Por el contrario, lavarlas con demasiada frecuencia también puede desgastar el aislamiento. Por eso, la clave está en encontrar el equilibrio entre limpieza y conservación.

Pasos para lavar una chamarra acolchada

Lavar tu chamarra de forma adecuada evita que pierda su forma o capacidad térmica. Toma nota de este procedimiento recomendado en el blog de Nike:

La clave para obtener un buen resultado al lavar tu chamarra es elegir un detergente específico para esta prenda acolchada. Foto: Freepik
La clave para obtener un buen resultado al lavar tu chamarra es elegir un detergente específico para esta prenda acolchada. Foto: Freepik
  1. Cierra todas los cierres, bolsillos y solapas, y dale la vuelta a la prenda.
  2. Utiliza una lavadora de carga frontal, ya que las de carga superior con agitador pueden dañar el relleno.
  3. Elige un ciclo suave con agua fría y añade solo un poco de detergente líquido suave o uno específico para chamarras.
  4. Evita el suavizante y los blanqueadores, ya que alteran el recubrimiento impermeable.
  5. Una vez finalizado el lavado, seca la chamarra en secadora a baja temperatura junto con dos o tres pelotas de tenis limpias para redistribuir el relleno y recuperar la esponjosidad.

¿Cómo lavar una chamarra de plumas o con relleno sintético?

Aunque ambas versiones se ven similares, su estructura no es la misma. Las chamarras de plumas naturales requieren más cuidado, pues el calor o los productos agresivos pueden dañar las plumas. Lo ideal es lavarlas con agua fría, detergente para plumas y secarlas a baja temperatura hasta que estén completamente libres de humedad.

En cambio, las de relleno sintético son más resistentes y fáciles de mantener. El blog de Columbia Sportswear recomienda lavarlas en ciclo delicado con agua fría, sin suavizante, y dejarlas secar al aire sobre una toalla limpia. Es importante voltearlas de vez en cuando para evitar grumos y asegurar un secado uniforme.

Es fundamental adaptar el tipo de lavado al material de tu chamarra, ya sea de relleno natural o sintético, para evitar dañarla y conservar su forma. Foto: Freepik
Es fundamental adaptar el tipo de lavado al material de tu chamarra, ya sea de relleno natural o sintético, para evitar dañarla y conservar su forma. Foto: Freepik

Si tu chamarra sólo tiene una mancha o un poco de suciedad, no es necesario un lavado completo. Puedes limpiarla con un paño húmedo y un poco de detergente suave.

Según Nike, esta técnica ayuda a mantener el tejido sin alterar su recubrimiento impermeable. Para los malos olores, basta con remojar la prenda en agua con vinagre blanco o añadir una pizca de bicarbonato de sodio durante el lavado.

Evita los lavados frecuentes y usa productos suaves. Tu chamarra te lo agradecerá, y tú podrás disfrutar de su calidez temporada tras temporada.

