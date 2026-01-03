Con el inicio de 2026, las rutinas de belleza vuelven a ocupar un lugar prioritario, especialmente las que se enfocan en el cuidado y mantenimiento del cabello.

Durante este mes de enero, muchas personas buscan renovar su estilo después de cerrar el año y una manera de guiarse es con el calendario lunar. Dependiendo de la fase, sus fechas pueden ayudarte a modificar tu pelo con un corte, a favorecer su crecimiento o a hacer que crezca más saludable.

¿Qué días de enero 2026 conviene cortarse el cabello para que crezca?

Según Mia Astral, creadora de contenido y astróloga con gran presencia en Instagram, enero inicia con días favorables para quienes buscan estimular el crecimiento del cabello desde la raíz.

El 3 de enero, la luna estará en la sintonía adecuada para realizarte un corte y favorecer el crecimiento de tu pelo. Durante dichos días, este satélite se encontrará en la fase "Llena" y su energía será positiva para cualquier tipo de cambio.

Otra recomendación del portal especializado Ubee Peluquerías señala que el 10 de enero, cuando la luna entrará en su fase "Menguante", es ideal para hacerte despuntes, cortes de mantenimiento o pequeños ajustes en la forma de tu cabello.

Según los expertos, aprovechar los anteriores días también permite que el corte conserve su forma por más tiempo.

Acompaña tu corte con un tratamiento fortalecedor para potenciar el crecimiento del cabello. Foto: Freepik

¿Qué días es mejor evitar cortes o tintes en enero 2026?

Así como existen días favorables, hay otras fechas que conviene reservar solo para cuidados básicos del cabello.

Tal como lo indica el artículo de Ubee Peluquerías, a partir del 12 de enero no se recomienda cortar el pelo con estilos drásticos ni hacerse cambios de look arriesgados.

En tales días, la "Luna Menguante" estará transicionando y podría provocar un crecimiento lento. Tampoco es adecuado someterse a procesos de coloración, ya que el resultado será menos duradero.

Ya del 26 de enero en adelante, una vez que haya pasado la fase "Luna nueva" y comience la "Luna Cuarto Creciente", es mejor enfocarse en tratamientos de nutrición, mascarillas, masajes de cuero cabelludo o rutinas de hidratación profunda.

Este también será el momento adecuado para realizar rituales de desintoxicación, lo que implica dejar de usar herramientas de calor y productos químicos.

Aprovecha el nuevo comienzo de mes para renovar tu cabello. Foto: Freepik

¡Ya lo sabes! Enero 2026 ofrece una oportunidad para iniciar el año con un cabello deslumbrante, siempre beneficiado por la vibración de la Luna que ha servido como guía desde culturas ancestrales.

¿Ya sabes cuál será tu siguiente cambio de look?

