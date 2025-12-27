El frizz es uno de los problemas capilares más comunes: el cabello fino suele perder volumen y verse eléctrico; el rizado carece de definición; el liso tiende a aplastarse y abrirse en las puntas; y el cabello largo es propenso a enredarse.

Aunque cada textura enfrenta retos distintos, todas comparten esta reacción que se produce frente a la humedad y la falta de hidratación. Pero la buena noticia es que puede aminorarse con un corte; conoce aquí los 5 mejores estilos.

¿Qué cortes de cabello ayudan a reducir el frizz?

1. Pixie texturizado

Este corte es una de las opciones más eficaces para disimular el frizz. Al ser pequeño y en capas suaves, evita que el pelo se expanda y luzca desordenado, además de que facilita el peinado.

Según el blog de la estética Toni&Guy, el pixie texturizado reduce la exposición a la resequedad, pero también es importante adoptar una buena rutina para combatir el problema desde la raíz.

2. Shaggy cut

Cuando se corta adaptado a la textura natural del cabello, el estilo Shaggy es eficaz ante el encrespamiento. Sus capas escalonadas permiten repartir el volumen del pelo, sin generar un esponjado excesivo.

El blog del estudio Salerm Cosmetics señala que este corte ayuda a disimular el frizz porque lo integra dentro de su movimiento natural, especialmente en melenas onduladas.

3. Bob clásico o francés

Este tercer corte concentra el peso en las puntas, lo que produce una caída más controlada del pelo. De igual manera, su principal beneficio es la conservación de la estructura natural.

Siguiendo con la información de Toni&Guy, el Bob clásico o francés es ideal para quienes buscan un look ordenado, pues incluso reduce las molestas puntas abiertas.

4. Capas largas

Para cabellos medianos y largos, las capas son clave. Y es que aligeran el pelo sin romper su forma, evitando que se llene de frizz por su naturaleza porosa y mayormente propensa a la deshidratación.

Los expertos explican que, de manera particular, las capas largas ayudan a que la cutícula se vea uniforme, camuflando las puntas y las raíces del cabello rizado u ondulado; no se recomiendan para lacios.

5. Corte mariposa

El buttlerfly cut se ha convertido en uno de los más solicitados durante las últimas temporadas, principalmente por su capacidad para mantener la estructura del pelo sin generar volumen excesivo.

Su estilo combina capas cortas en la parte frontal con mechones largos en la zona posterior.

La elección de un buen corte puede hacer la diferencia en la forma, el movimiento y la manejabilidad del pelo. Si a eso le sumas los cuidados y las técnicas de peinado adecuadas, el frizz se despedirá de tu look.

