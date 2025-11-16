¿Cansada de esos cabellos rebeldes que no se aplacan en la temporada de lluvias? Te tenemos una buena noticia. El método del "lavado japonés" puede arreglar este problema y aportarte beneficios extra como la hidratación.

De acuerdo con el blog de belleza de la marca Sensia, dicha técnica se encuentra en auge porque le da un nuevo enfoque a la rutina capilar y prioriza su salud. Es una experiencia completamente nueva.

Y es que, en los salones japoneses, este tipo de lavado se acompaña de música suave, aromaterapia y movimientos combinados que estimulan el cuero cabelludo. Hoy en De Última te decimos cómo lograrlo en casa.

En este método, el uso de cepillos de silicón mejora la limpieza del cuero cabelludo. Foto: Freepik

¿Cuáles son los pasos del lavado japonés para evitar el frizz?

Según explica Sensia, el lavado japonés comienza con una preparación de aceites naturales (como camelia o té verde) que se aplican directamente sobre el cuero cabelludo. Este paso, conocido como hair oiling, equilibra la producción de sebo y protege la fibra capilar.

El siguiente paso es utilizar 2 cepillos de silicón, uno en cada mano, para masajear la cabeza desde la nuca hasta la coronilla. Se cree que el movimiento continuo limpia a profundidad y activa la circulación sanguínea, lo que estimula el crecimiento del pelo y reduce el frizz.

Como ventaja adicional, el blog del salón español Lux.Ad explica que favorece la oxigenación de los folículos, permitiendo que el pelo se mantenga fuerte, brillante y con mejor textura.

El tercer paso es el enjuague. Los expertos señalan que es importante eliminar el exceso de agua (sin hacer fricción) con ayuda de toallas de microfibra o camisetas de algodón, pues dichos tejidos eliminan la estática en el cabello.

Finalmente se recomienda secar el pelo un 70% antes de aplicarle calor, además de usar protector térmico para evitar el daño ocasionado por herramientas como las tenazas y rizadoras.

Puedes usar aceites naturales en este lavado japonés de cabello para aportar brillo y suavidad. Foto: Freepik

Beneficios adicionales del lavado japonés del cabello

Hacer un masaje profundo en el cabello tiene múltiples beneficios, ya sea en este método japonés o en cualquier otra rutina.

Un artículo de la biblioteca Mayo Clinic indica que el pelo envejece 6 veces más rápido que la piel, por lo que estimular la circulación sanguínea incrementa la producción de melanina (pigmento natural de la piel, cabello y ojos) y favorece su crecimiento.

Al incorporar la técnica japonesa, la apariencia y salud de tu cabello puede mejorar en niveles que no habías visto antes. ¡No hay pretextos para combatir el frizz!

