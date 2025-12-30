La llegada de un nuevo año siempre viene acompañada de rituales, deseos y una pregunta clave frente al espejo: ¿cómo quiero verme esta noche? El maquillaje de Año Nuevo no solo complementa el outfit, también marca el mood con el que decides recibir lo que viene.

La buena noticia es que no hay una sola forma de hacerlo bien. Todo depende del plan, del vestido… y de cuánta intensidad quieras llevar en el rostro. Aquí, tres propuestas claras —de la más natural a la más elevada— pensadas para que encuentres referencias fácilmente y elijas la que mejor va contigo.

1. Maquillaje natural

Este look es para quienes quieren verse frescas, descansadas y con piel bonita, sin que el maquillaje sea lo primero que se note. Funciona perfecto para cenas tranquilas, celebraciones en casa o planes más relajados.

Look natural: piel luminosa. Foto: Instagram @lilyjamesofficial

Cómo se ve:

Piel luminosa, cejas peinadas, mejillas con color saludable y labios jugosos. Los ojos apenas llevan definición, pero se ven despiertos.

Claves del look:

Base ligera o BB cream con acabado glow.

Corrector solo donde haga falta.

Rubor durazno o rosado suave.

Sombras neutras en beige o taupe.

Rímel ligero, sin exceso.

Labios nude rosado o gloss transparente.

2. Maquillaje glam

Es el punto medio perfecto: un maquillaje que sigue viéndose pulido y natural, pero ya incorpora brillo y definición. Ideal para cenas formales, reuniones grandes o celebraciones donde quieres verte arreglada, pero sin exagerar.

Un equilibrio entre naturalidad y brillo. Foto: Instagram @zendaya

Cómo se ve:

Piel glow bien trabajada, ojos con sombras satinadas o metálicas suaves y labios nude más definidos. Todo se ve elegante y equilibrado.

Claves del look:

Base de cobertura media y luminosa.

Sombras champagne, dorado suave o rosa metálico.

Delineado fino o difuminado.

Pestañas definidas, sin dramatismo.

Iluminador sutil en pómulos.

Labios nude beige, rosa o gloss con pigmento.

3. Maquillaje glam elevado

Este es el maquillaje protagonista de la noche. Perfecto para fiestas grandes, celebraciones formales o planes donde quieres verte poderosa, sexy y memorable. Aquí el maquillaje es parte central del look.

Ojos protagonistas para una noche de impacto. Foto: Instagram @kyliejenner

Cómo se ve:

Piel pulida, ojos intensos (smokey o metálicos), pestañas marcadas y labios que no pasan desapercibidos. Es glam, pero bien ejecutado.

Claves del look:

Base de cobertura media-alta.

Sombras metálicas intensas: dorado, cobre, bronce o plateado.

Delineado marcado o con glitter fino.

Pestañas voluminosas o postizas.

Contorno suave para definir el rostro.

Labios rojos, borgoña o nude profundo con gloss.

Ya sea que apuestes por un glow discreto, un brillo elegante o un glam total, el mejor maquillaje para Año Nuevo es el que te hace sentir cómoda, segura y lista para recibir lo que viene. Porque empezar el año sintiéndote bien frente al espejo también es una forma de manifestar.

