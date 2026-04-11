La apariencia y salud del cabello están directamente ligadas al cuidado que le damos. Factores como la temperatura del agua, el uso de shampoos libres de sulfatos y siliconas, el acondicionador adecuado y la técnica de cepillado influyen en mantenerlo sano y fuerte.

Por ello, es importante conocer qué productos usamos y cuál es la mejor manera de cuidarlo. En De Última te contamos cuáles son los errores más comunes al peinar el cabello.

Los errores más comunes que se cometen en el cabello es un mal cepillado. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los errores que cometemos al peinar el cabello?

Estos son algunos de los errores más comunes al peinar el cabello que quizá no conocías:

1.Cepillar el cabello mojado

Aunque es una práctica común, desenredar el cabello mojado no es lo más recomendable, ya que muchas personas lo hacen justo después de bañarse. ¿Por qué no se recomienda? Porque el cabello húmedo se encuentra en un estado más frágil y propenso al daño.

Cepillarlo en este estado puede provocar que se rompa con facilidad debido a los nudos que se generan durante el lavado. Por ello, especialistas recomiendan desenredarlo cuando esté completamente seco o ligeramente húmedo con las herramientas adecuadas.

Cepillar el cabello húmedo puede trozarlo con facilidad. Foto: Unsplash

2.Cepillado incorrecto

Otro error muy común que cometemos es cepillar el cabello de manera incorrecta, ya que una mala técnica puede debilitarlo mucho más fácil y dañarlo con el tiempo.

La técnica correcta de cepillado es:

Lo ideal es comenzar de medios a punta, nunca de la raíz a puntas, para evitar que los nudos se acumulen y provoquen quiebre. Una vez que el cabello esté libre de nudos, se puede cepillar desde la raíz hasta las puntas. Hacerlo al revés puede provocar mayor tensión y daño en la fibra capilar.

Cepillar el cabello de raíz a las puntas no solo se trozará, lo arrancarás por nudos mal desenredados. Foto: Unsplash

Peinados que tensan la raíz

Las tendencias de peinados tipo "clean look", caracterizadas por el uso excesivo de gel, spray y acabados muy tirantes, pueden dañar el cabello si se usa con frecuencia.

Además del efecto reseco que pueden provocar estos productos, llevar el cabello demasiado tirante puede generar dolor, inflamación en el cuero cabelludo e incluso pequeñas lesiones.

Usar este tipo de peinados de forma constante puede derivar en debilitamiento y caída del cabello.

Coletas de caballo.

Chongos.

El uso de extensiones de grapa.

Se recomienda no abusar del uso de extensiones o de peinados estilo "clean look". Foto: Unsplash

¿Cómo revertir el maltrato del cabello?

Además de mejorar la técnica del cepillado, evitar desenredar el cabello húmedo y reducir el uso de peinados tirantes, especialistas recomiendan los siguiente:

Utilizar productos para el cabello que prevengan la deshidratación y el debilitamiento capilar. Productos libres de sulfatos y parabenos que no resequen ni irriten el cabello. Hidratar y nutrir el cabello con mascarillas especializadas. Aplicar aceites de argán coco u oliva en el cabello de medios a puntas para hidratar cada semana.

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