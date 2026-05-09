La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) anunció la creación del primer Centro de Visitantes en el Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

Detalló que este proyecto se desarrollará durante el resto del año, estará ubicado en el Parque Ecológico de Xochimilco y busca transformar el espacio actualmente conocido como Museo Chinampaxóchitl en un referente de orientación y educación ambiental.

A través de un comunicado, la Sedema detalló que el nuevo centro contará con una propuesta museográfica para que los visitantes comprendan de manera integral el valor ambiental, histórico y cultural de Xochimilco.

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Foto: Especial

“A través de distintos ejes temáticos, se narrará la historia de la Cuenca del Valle de México y la manera en que el agua dio forma al antiguo sistema de lagos. Este recorrido permitirá reconocer que el paisaje actual es el vestigio de una historia natural que permanece viva y que resulta fundamental para el equilibrio ecológico de la Ciudad”, abundó.

Uno de los elementos centrales de la experiencia, precisó la Sedema, será la revalorización del sistema de chinampas. Además, se explicarán procesos fundamentales como la recarga de acuíferos, la regulación climática y la captura de carbono, servicios ambientales que Xochimilco aporta a toda la ciudad.

Este nuevo espacio también tendrá una área dedicada a especies emblemáticas como el ajolote mexicano, y se “buscará fomentar entre las y los usuarios una mayor valoración de la flora y fauna local, así como de la importancia de conservar la biodiversidad que mantiene el equilibrio de este ecosistema protegido”.

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afcl