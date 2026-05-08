Guanajuato.- Por segunda ocasión, en menos de seis meses, se difundió una factura por la cantidad de 26 mil 286 pesos que la diputada morenista Hades Berenice Aguilar ingresó al Congreso del Estado de Guanajuato por el pago de servicios de cirugía estética, sin que hasta la fecha el Poder Legislativo se haya pronunciado al respecto.

En la factura expedida por el doctor Jaime Alejandro Delgado Borunda aparece como cliente el Congreso del Estado de Guanajuato, y se describe que la diputada fue atendida el 16 de noviembre de 2024 en el Hospital Joya de la ciudad de Guadalajara y dada de alta tres días después.

En marzo pasado la legisladora rechazó haber incurrido en algo ilegal, de haberse realizado supuestas cirugías estéticas con recursos del pueblo, y colocó un video en las redes sociales ante el señalamiento en su contra.

Lee también Descartan envenenamiento como causa de muerte de “Beny”; perrita ayudaba en labores de limpieza de presa de Oaxaca

La diputada morenista y aspirante a la Presidencia Municipal de Salamanca subió a tribuna con documentos en las manos. “Aquí tenemos los documentos donde aparecen transfusiones sanguíneas, precisamente por un problema de anemia que tengo desde hace tiempo”.

Aseveró que no tenía porqué informar de la anemia, "pero pues ni modo, ya me obligaron". Incluso expresó: “para esas aves de rapiña, me hacen lo que el aire a Juárez”.

Hades Aguilar también pagó con recursos públicos análisis clínicos y entregó comprobantes de gastos de medicamentos, así como otra factura por un monto de dos mil pesos expedida por el doctor especialista en cirugía plástica Carlos Alejandro Molina, con consultorio en León, Guanajuato.

afcl