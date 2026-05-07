Huajuapan. – Autoridades de la Fiscalía de Oaxaca descartaron que la muerte de la perrita “Beny” fuera por envenenamiento, tras apoyar en las labores de limpieza de la lechuguilla acuática en la presa de Yosocuta en Huajuapan de León, Oaxaca.

El titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, confirmó a medios locales que la causa de la muerte de la perrita “Beny” fue por insuficiencia cardíaca, esto, de acuerdo al dictamen emitido por un perito veterinario, tras la exhumación del cadáver y necropsia realizada.

“Se realizaron pruebas, como fue la necropsia de la perrita Beny; entonces la conclusión que se da es propiamente que sufre una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. La causa de la muerte es patológica, es decir, tenía una complicación cardiaca la perrita”, explicó Rigoberto Hernández.

Beny, la perrita que ayudaba a limpiar la presa Lázaro Cárdenas

“Beny” se hizo viral en redes sociales por ayudar con su hocico a sacar las plantas de la lechuguilla acuática, plaga que afecta a la presa “Lázaro Cárdenas”, ubicada en San Francisco Yosocuta, agencia de Huajuapan de León.

Usuarios habían denunciado que la muerte de la perrita había sido por envenenamiento por personas desconocidas. Sin embargo, las autoridades descartaron estos señalamientos luego de la necropsia.

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El vicefiscal reiteró que se descarta que la perrita haya muerto por tener contacto con dicha planta, por consumir algún alimento con alguna sustancia química, es decir por intoxicación o envenenamiento.

“Ya se cerraría la investigación, porque diríamos que jurídicamente, únicamente investigamos, cuando la causa de la muerte es intencional para un animal vertebrado; pero en este caso, al ser patológico se cierra la investigación”, comunicó.

Las autoridades informaron que el cadáver de la perrita “Beny” fue sepultado nuevamente en el lugar que determinaron sus dueños.

Pobladores narraron que, desde temprana hora, la perrita ayudaba a retirar la plaga arrancando con su boca la planta que creció de manera desmedida y abarcó un 405 por ciento de la superficie de la presa.

“Aprendió a sacar la lechuguilla y lo hacía todas las mañanas. Ocupaba sus manos para nadar hasta donde la gente no lograba entrar y con su hocico empujaba o sacaba la yerba para que los voluntarios la subieran a los camiones. Le gustaba ver a la gente trabajadora y solidaria con los tequios, y hasta jugueteaba con ellos, porque los 3 hijos que tuvo, los dieron en adopción a Carmen, la vecina de sus dueños”, contaron sobre la perrita "Beny".

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