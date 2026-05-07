El pleno del Congreso de Veracruz aprobó una reforma con la finalidad de facilitar a las mujeres el acceso a la lactancia en su centro de trabajo.

Por mayoría de votos, los legisladores locales avalaron cambios a la Ley para el Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna de Veracruz para sustituir la palabra “certificado” por “documento” y referirse al comprobante que debe entregar la mujer trabajadora.

A partir de ahora se establece que con la intención de gozar de los reposos y/o descansos extraordinarios, posteriores a los seis meses de lactancia, la trabajadora debe acreditar la lactancia materna efectiva, mediante documento expedido por una médica o un médico de institución pública y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su centro de trabajo cada dos meses.

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Se contempla el derecho a reposos extraordinarios para la alimentación de los hijos. Pero considera imperativo blindar esta prerrogativa contra cualquier forma de violencia laboral o discriminación.

Y reconoce a la lactancia materna como la inversión social más rentable para el país, fortalece el vínculo afectivo y reduce la incidencia de enfermedades cronicodegenerativas, promueve una salud pública sostenible y una verdadera equidad laboral.

Por Morena, la diputada Laura Nayeli Mejía Larios expresó que los cambios son un acto de justicia y congruencia, ya que no solo significa un cambio de palabras, sino en la práctica y en la vida cotidiana de las madres representa entre el ejercicio de un derecho y la restricción del mismo.

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Esta reformam, indicó, cumple con la responsabilidad de asegurar que el entorno laboral sea un facilitador y no un obstáculo de desarrollo fisiológico de la infancia.

“Este enfoque de derechos humanos que hoy promovemos busca un ambiente libre de estigmas, donde la dignidad y la igualdad sean los pilares de la relación obrero-patronal”, expuso.

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