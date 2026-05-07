Ciudad Juárez, Chihuahua.- En la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, la gobernadora Maru Campos Galván (PAN) habló de la importancia de la coordinación en la lucha contra la delincuencia y aseguró que ello se refleja en la disminución en un 15 por ciento en homicidio doloso.

Asimismo, en el periodo de enero y abril de 2026, en comparación con el mismo lapso del año pasado, se registró una reducción del 8 por ciento en robo de vehículo, del 13 por ciento en robo a local comercial y del 26 por ciento en robo a casa-habitación sin violencia.

Otros delitos que presentaron una baja en sus cifras fueron el de violencia familiar, robo a transeúnte con o sin violencia y contra la salud, se expuso a los integrantes de la mesa, quienes conocieron también que en las últimas semanas los operativos en Ciudad Juárez se han detenido a diversas personas por diversos delitos, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores y dosis de drogas diversas.

Los integrantes de la Mesa analizaron las cifras y coincidieron en mantener el trabajo coordinado entre corporaciones e instituciones de seguridad. Foto: Especial

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Los integrantes analizaron las cifras y coincidieron en mantener el trabajo coordinado entre corporaciones e instituciones de seguridad, para fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos que más afectan a la población.

También comentaron los indicadores presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre todo en la disminución de homicidios dolosos, el robo de vehículos, a locales comerciales y casa-habitación sin violencia.

Además, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades estatales y municipales efectuaron cateos, como parte de las estrategias para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la frontera.

La mandataria habló de la importancia de la coordinación en la lucha contra la delincuencia. Foto: Especial

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En la sesión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el delegado de la FGR, Victorino Porcayo, y los generales Fernando Colchado y Felipe González, comandantes de la 11/a y 5/a Zona Militar, respectivamente. También asistió el general Julio César Moreno.

Así como el Comité de la IV Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Armando Juárez, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar y Zayra Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.

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