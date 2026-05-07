Aguascalientes, Ags.- Las gobernadoras panistas de Aguascalientes, Teresa Jiménez; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y de Chihuahua, Maru Campos, así como su igual de Querétaro, Mauricio Kuri, se reunieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pese a la polémica generada por la visita de la política española a este país, se congregaron en las oficinas de Palacio de Gobierno para el encuentro.

En redes sociales, Teresa Jiménez dijo que la reunión se realizó con el objetivo de "fortalecer la colaboración, el intercambio de ideas y las oportunidades de desarrollo entre nuestras regiones".

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La gobernadora anfitriona señaló que el acto reafirma la importancia del trabajo conjunto para impulsar la competitividad, la inversión y el crecimiento económico en beneficio de las familias de estos estados.

A su vez, también en redes virtuales, Maru Campos detalló que compartieron experiencias y proyectos sobre cultura, turismo y deporte, “áreas que hoy representan una gran oportunidad para fortalecer el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades”.

Dijo que coincidieron en la importancia del deporte como una vía para construir entornos más sanos, fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia para niñas, niños y jóvenes.

La gobernadora de Chihuahua aseveró que seguirán construyendo alianzas, compartiendo buenas prácticas y trabajando en proyectos que ayuden a impulsar un mejor desarrollo para las familias de México y España.

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