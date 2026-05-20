Zacatecas. - La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) inició una queja de oficio en contra del ayuntamiento de Cuauhtémoc por el festejo del Día de las Madres en el que se presentó un show de strippers y dicho evento había presencia de niñas y niños.

La celebración se realizó el pasado 11 de mayo organizada por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Francisco Javier Arcos Ruiz, incluso, el evento fue transmitido en vivo a través de las redes oficiales del ayuntamiento.

En esas grabaciones se observa cómo los bailarines exóticos comienzan a despojarse de la ropa en el escenario y posteriormente bajan del tapanco para interactuar directamente con las madres de familia que asistieron.

Durante el recorrido que hacen entre las mesas, también se aprecia la presencia de menores que acompañan a sus madres, mientras algunos de los strippers realizaban bailes sugestivos, uno de ellos se baja el calzoncillo para mostrar su tanga.

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Por lo anterior, este miércoles, la CDHEZ informó que, por estos hechos y derivado de la integración de un proceso de investigación, “se obtuvo información que derivó en el inicio de una queja de oficio por actos atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, en los que se advierte una posible vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres que acudieron a un festival con motivo del Día de la Madre”.

En un comunicado, se precisa con la información recabada, “se advierten posibles actos que pudieran constituir vulneraciones a los derechos de las infancias, particularmente en lo relacionado con su integridad psicológica, emocional y su derecho a desarrollarse en entornos seguros, libres de violencia y de conductas no apropiadas para su edad”.

El organismo autónomo también hace énfasis que se han iniciado las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados, ya que se privilegiará en todo momento el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

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En el comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas CDHEZ emite su rechazo absoluto a cualquier práctica, conducta o expresión promovida desde espacios públicos o institucionales que pueda afectar la dignidad, bienestar y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, se advierte “la necesidad de evitar prácticas, mensajes o dinámicas que reproduzcan estereotipos sexistas, violencia simbólica o formas de cosificación y discriminación hacia las mujeres en eventos públicos, especialmente cuando éstos son promovidos desde instituciones gubernamentales y se desarrollan en contextos familiares o comunitarios”.

Además de exhortar a las autoridades y entes públicos responsables de la organización de eventos comunitarios a incorporar de manera transversal los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, interseccionalidad e interculturalidad, privilegiando acciones que fortalezcan la inclusión, el respeto y la construcción de espacios libres de violencia.

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