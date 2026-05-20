Iguala, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) entregó infraestructura sanitaria, en las que se invirtieron 55 millones de pesos en beneficio de los habitantes donde se elaboró la Bandera de las Tres Garantías y de la comunidad de Tuxpan.

A 414 millones de pesos asciende la inversión que la administración de la mandataria suriana ha realizado en las diversas obras sociales en Iguala y las localidades que comprende este municipio guerrerense para impulsar el desarrollo económico y urbano de la zona norte del estado.

En esta gira acompañada del alcalde Erik Catalán Rendón, la mandataria Salgado Pineda escuchó la explicación que hizo Facundo Gaastélum Félix, titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, acerca de las nuevas redes de drenaje sanitario.

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Dijo que representan obras prioritarias para dignificar las condiciones de vida de la población y fortalecer la infraestructura básica en el municipio. Y en la comunidad de Tuxpan se informó que su gobierno ha destinado más de 54 millones de pesos en distintas acciones y obras públicas.

Ahí también se dio a conocer el avance de la tercera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la carretera Iguala-Tuxpan, proyecto ejecutado por la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.

A su vez, Martín Vega González, titular de la CICAEG, expresó que la obra está próxima a concluir y beneficiará a más de 100 mil habitantes, además de fortalecer la conectividad hacia la Laguna de Tuxpan, detonando el turismo y facilitando la comercialización de productos agrícolas.

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Más tarde, en la colonia Zona Industrial de Iguala, la gobernadora Salgado Pineda inauguró la ampliación del sistema de drenaje sanitario, obra realizada con recursos estatales y municipales que tuvo una inversión de 34 millones de pesos y beneficiará directamente a 4 mil 239 habitantes.

En ese lugar, Enrique Ramírez Barrios, director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, expuso que la escuela primaria “Braulio Ramírez” registra un avance del 90 por ciento en su proceso de remodelación integral, obra en la que el gobierno estatal ha invertido más de 33.9 millones de pesos y que contará con una inversión adicional de 3.6 millones de pesos durante 2026 para su conclusión total.

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