Chilpancingo. - El ayuntamiento de Chilapa denunció de ataques armados en el corredor de Alcozacán.

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Chilapa denunció que habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantlán alertaron de un ataque armado.

Según el comunicado, los disparos provenían de la comunidad Nuevo Amanecer que está “bajo el control” del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF).

El ayuntamiento afirmó que esos ataques pusieron en riesgo a los pobladores.

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En el comunicado, el ayuntamiento pidió al gobierno federal y al del estado a no simular con operaciones temporales.

“Buscan aparentar control mientras las agresiones continúan. Hoy, los hechos vuelven a confirmar que la estrategia implementada ha sido insuficiente y que la población sigue estando expuesta a la violencia”.

El ayuntamiento de Chilapa es encabezado por la priista Mercedes Carballo Chino que ha sido acusada de ser cuñada del líder de la organización criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Los Ardillos atacaron durante seis días a pobladores de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán, que son parte del Cipog-EZ.

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En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero negó que se haya presentado un nuevo ataque armado en ese corredor.

La dependencia informó que recibió un mensaje de alerta a través de la línea de emergencias 911, lo que movilizó a la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional hacia la localidad para verificar la situación.

La SSP informó que, tras recorridos de seguridad en la zona, no fueron localizadas personas lesionadas, víctimas ni daños materiales relacionados con un posible enfrentamiento armado.

Según la versión proporcionada por el comisario municipal, las detonaciones habrían sido hechas en la comunidad, por un habitante de la propia localidad, quien posteriormente fue retenido por autoridades comunitarias para ser sancionado conforme a los usos y costumbres.

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