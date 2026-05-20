El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo una reunión en Ámsterdam con directivos de la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB), organismo rector del futbol en Países Bajos, con miras al Mundial de Futbol que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que Nuevo León se encuentra listo para recibir a selecciones y aficionados durante la justa mundialista, ante la posibilidad de que la selección de Países Bajos dispute encuentros en la entidad.

“Ellos están convencidos que van a ganar el primer lugar. Holanda es el séptimo país del mundo en fútbol, en el ranking”, expresó García Sepúlveda.

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La reunión contó con la participación de Dave Dekker, director comercial de la KNVB, y Nigel de Jong, director técnico de la selección neerlandesa, además de la embajadora de México en Países Bajos, Carmen Moreno Toscano.

Posteriormente, el gobernador recorrió las instalaciones del centro de entrenamiento de la selección de Países Bajos, donde visitó las canchas de práctica, áreas de concentración y oficinas generales del organismo deportivo.

Más tarde, Samuel García sostuvo una reunión con directivos de Heineken, quienes anunciaron un plan de expansión e inversión superior a los 400 millones de euros para fortalecer sus operaciones en Nuevo León.

Samuel García se reúne con directivos del futbol neerlandés rumbo al Mundial (20/05/2026). Foto: Especial

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“Cerramos de lujo aquí en Heineken, que van a hacer una expansión, inversión de 400 millones de euros para seguir creciendo en el mercado mexicano y de exportación”, señaló el mandatario estatal.

La inversión estará destinada al fortalecimiento de capacidades productivas y proyectos relacionados con la experiencia cervecera en la entidad. De acuerdo con la compañía, el plan forma parte de su estrategia de largo plazo en México y contribuirá al fortalecimiento de la cadena de valor de la industria cervecera, considerada estratégica para el desarrollo económico e industrial de Nuevo León.

Actualmente, Heineken México genera alrededor de 4 mil empleos directos en el estado y opera cerca de mil 800 tiendas SIX, enfocadas en impulsar el comercio formal y la economía local.

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