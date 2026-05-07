El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a todos los actores políticos a la unidad con el fin de que dicha entidad sea primer lugar en todos los indicadores.

Durante la conmemoración del 202 aniversario de la creación de Nuevo León, en el palacio de gobierno, el mandatario estatal comentó que, debido a gobernantes como Bernardo Reyes, este estado es capital industrial desde hace 125 años.

"Si somos hoy primer lugar en todo, no es por el gobierno de estado. Es por la gente y la industria de Nuevo León. Por eso hoy el llamado más importante es unidad, altura de miras, que nada distraiga el objetivo", dijo a las y los asistentes.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la conmemoración del 202 aniversario de la creación de dicha entidad. Foto: Gobierno de Nuevo León.

Lee también Samuel García respalda advertencia de Sheinbaum a potencias; "Gran discurso y gran evento", dice

La titular de Ama a Nuevo León, Mariana Rodríguez, agregó que algunos indicadores donde encabezan son empleos, innovación, inversión extranjera, entre otros.

"A unas generaciones les tocó fundar. A la nuestra le toca sostener todo eso, hacerlo crecer y principalmente algo muy importante, decidir si Nuevo León va a seguir avanzando con grandeza o va a permitir que los intereses pequeños le bajen la miradad", declaró Rodríguez.

Por su parte, el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó avances en diferentes ámbitos como economía, educación, movilidad, salud, seguridad, etcétera.

En el evento se dio un balon conmemorativo, alusivo a la Copa Mundial de Fútbol, la cual arrancará el próximo 11 de junio.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la conmemoración del 202 aniversario de la creación de dicha entidad. Foto: Gobierno de Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft