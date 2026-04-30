Monterrey.— En el marco del 35 aniversario de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, reconoció la evolución del sistema de transporte, al subrayar que actualmente atraviesa un momento decisivo en su historia.

Recordó que tras un inicio sólido, el desarrollo del Metro se fue desacelerando debido a administraciones que priorizaron el uso del automóvil, lo que derivó en los problemas de movilidad que hoy enfrenta la ciudad; sin embargo, ahora se busca retomar el rumbo para tener transporte público eficiente y de calidad.

Tren del nuevo monorriel para llevar a cabo las primeras pruebas en la estación de talleres de la Línea 6 del Metro. Foto: Especial

“La ciudad supo escoger, le apostó al nuevo Nuevo León, y el nuevo Nuevo León se basa en la movilidad que siempre debimos tener. Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en Metro y que pueda llegar al aeropuerto en Metro, y eso es Nuevo León, es primer lugar en todo.

“Por años nos retrasamos, es cierto, pero ahí recuperamos el paso y lo que hoy queremos dejar como legado es que vamos a duplicar el Metro con el único fin de que nunca más pare, que nunca más vuelva a llegar alguien a decir ni un metro al Metro, porque la ciudad quiere el mejor Metro de México”, enfatizó.

Tren del nuevo monorriel para llevar a cabo las primeras pruebas en la estación de talleres de la Línea 6 del Metro. Foto: Especial

García Sepúlveda, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, y otras autoridades, abordaron un tren del nuevo monorriel para llevar a cabo las primeras pruebas en la estación de talleres de la Línea 6 del Metro, ubicada en la Avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás.

El gobernador subrayó que la construcción de nuevas líneas representa un esfuerzo sin precedentes, tanto por su complejidad técnica como por la magnitud del trabajo coordinado entre autoridades, empresas y trabajadores.

Tren del nuevo monorriel para llevar a cabo las primeras pruebas en la estación de talleres de la Línea 6 del Metro. Foto: Especial

El presidente de la International Monorail Association, Marko Kroenke, destacó que los sistemas de monorriel cuentan con múltiples capas de seguridad desde su diseño, lo que hace prácticamente imposible un descarrilamiento gracias a la comunicación y señalización que evita interferencias entre trenes.

“Existen mecanismos de respaldo para detener las unidades de forma segura ante cualquier falla y protocolos de evacuación con vías de emergencia”, aseguró.

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