El diputado local del PAN Mario Sánchez propuso una iniciativa para que los usuarios del Metro reciban una compensación tarifaria cuando haya fallas en el sistema que les impidan concluir su viaje.

Durante la sesión de este miércoles en el Congreso local, el legislador presentó una reforma para modificar la Ley de Movilidad de la CDMX para que los usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) tengan derecho a la compensación tarifaria cuando, habiendo cubierto la tarifa correspondiente, el servicio se suspenda, interrumpa, se ordene el desalojo del tren o se cierre total o parcialmente una estación o tramo de manera que se les impida concluir el trayecto dentro de la red, “siempre que la afectación sea imputable a fallas operativas, eléctricas, mecánicas, de señalización, mantenimiento, gestión o cualquier otra causa atribuible al propio sistema”.

Se propone que la compensación tarifaria consista en la devolución del monto efectivamente cobrado por el viaje; o el abono de un viaje equivalente. “La compensación prevista no tendrá naturaleza indemnizatoria por daño indirecto, lucro cesante, daño moral u otros conceptos distintos de la restitución tarifaria”.

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Asimismo, se estipula que esta compensación tarifaria no procederá cuando la suspensión, interrupción, desalojo o cierre derive de un caso fortuito o fuerza mayor; hechos de terceros ajenos al Metro; situaciones de emergencia, protección civil o seguridad que justifiquen la suspensión del servicio; instrucciones de autoridad competente; o cualquier otra causa debidamente fundada y motivada que haga necesaria la interrupción para proteger la vida, integridad o seguridad de las personas usuarias o del personal.

“Basta ya: cuando el Metro falla, alguien tiene que responder. El usuario cumple pagando; el Metro debe cumplir funcionando. Lo que estamos defendiendo es una regla mínima de justicia: si el servicio falla por causas del propio sistema y el usuario no puede terminar su viaje, no debe perder también su pasaje”, señaló el legislador.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

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