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El Metro informó que el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la funcionará en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de , durante todo el horario de servicio.

En esas fechas, las estaciones y sin paso de trenes. El tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la .

Adicionalmente, desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso, las estaciones Portales y Nativitas permanecerán cerradas, con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de los trenes.

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Tanto en Portales como en Nativitas los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que el Metro solicitó a las y los usuarios de la Línea 2 tomar en cuenta este aviso para prever sus recorridos.

Asimismo, el Metro pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan rumbo al Mundial para mejorar sustancialmente el servicio.

El viernes 1 de mayo y el domingo 3 se aplicará el programa Tu Bici viaja en Metro, con lo cual los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas a las 12 líneas del sistema.

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JACL/ cr

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