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La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, aglomeraciones y tiempos de espera prolongados en varias líneas, entre ellas la 1, 2, 3, 7 y B.

¿Qué líneas presentan saturación?

Línea 2

En la Línea 2, los usuarios señalaron detenciones prolongadas en distintas estaciones: “Llevamos 5 minutos parados en Chabacano L2, ¿qué pasa??” y “Ya q avance la línea 2 está parado en Panteones”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2”.

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Línea B

Por su parte, en la Línea B, los reportes apuntaron a la falta de trenes y el aumento de usuarios en los andenes: “¿Qué pasa en línea B dirección Buenavista? No pasan trenes y ya se aglomera la gente” y “#LB súper lenta, haciendo base mucho tiempo en cada estación”, expresaron los pasajeros.

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”.

Línea 3

En la Línea 3, los usuarios manifestaron incertidumbre ante la ausencia de trenes: “¿Qué pasa en la línea 3 dirección Universidad?” y “¿Pasa algo en la línea 3? El andén se está llenando y el metro no llega”, señalaron.

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Línea 7

Respecto a la Línea 7, los pasajeros reportaron largos tiempos de espera: “Llevamos más de cinco minutos en la línea 7 y ningún tren, ¿qué pasa?” y “Manda tren a Tacuba línea 7, tengo examen y hay que llegar tempra”.

Línea 1

En la Línea 1, los usuarios denunciaron demoras considerables y saturación en estaciones: “Línea 1 Pantitlán paradero tarda en llegar el convoy y ya hay mucha gente esperando 10 minutos y nada, pero bien que salen los vagones vacíos” y “12 minutos sin que pase tren en Línea 1 dirección Observatorio”, expresaron.

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