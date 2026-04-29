Un incendio consumió una bodega utilizada para el resguardo de neumáticos y madera dentro de un predio particular ubicado en la colonia Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco, la tarde de este miércoles, sin que hasta el momento se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia al observar una densa columna de humo y llamas que salían del interior del inmueble localizado sobre Calzada Coltongo, casi esquina con Poniente 116.

Al sitio arribaron elementos de la policía capitalina, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes ingresaron al predio para combatir el fuego que alcanzó neumáticos y madera almacenados en el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron de manera preventiva para atender cualquier posible emergencia médica.

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Tras varios minutos de trabajo, bomberos lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a inmuebles aledaños o generaran una situación de mayor riesgo para los habitantes de la zona.

Autoridades informaron que no hubo personas atrapadas ni lesionadas, mientras que las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación.

Los servicios de emergencia continuaron en el sitio realizando labores de enfriamiento y remoción de material para descartar una posible reignición dentro del predio.

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JACL/cr