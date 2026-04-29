Monterrey, Nuevo León.- A 43 días de que arranque en el Estado la Copa del Mundo de futbol, Nuevo León se refuerza con la nueva Unidad Especialidad en Control de Multitudes, de la cual el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la graduación de mil 500 elementos de Fuerza Civil, del Curso de Control de Multitudes.

Acompañando del Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna y del Titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, el Mandatario estatal dijo que el Gobierno del Nuevo Nuevo León llega en el mejor momento el Mundial, porque la clave es garantizar la paz, la tranquilidad y por supuesto la seguridad, y en base a ello destacó que a dos días de cierre abril, éste pinta como el mejor mes de los últimos 16 años.

“Si llegara a haber alguna casualidad, hoy estamos preparados para atenderla. Hoy graduamos una unidad que queda completada con mil 500 elementos debidamente capacitados para estas externalidades”, expresó.

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“Una Unidad que estará alerta 4 semanas, que serán los días que habrá eventos; extranjeros, turistas y mucha gente visitará Nuevo León. Esta Unidad Especializada se crea con el objetivo de anticiparse de planear y manejar esta justa deportiva con muchísimo orden”, agregó.

El Gobernador Samuel García señaló que al igual de lo que se ha hecho en obra pública y todos los programas especiales del Mundial como Ponte Nuevo, quedarán como legado para Nuevo León.

El Mandatario estatal agradeció el trabajo conjunto de los tres niveles de Gobierno, para mantener a Nuevo León con la mejor evaluación en materia de seguridad pública.

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El Titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, manifestó que los elementos que conforman la nueva Unidad, se capacitaron en protocolos y capacidades que siguen los más altos estándares a nivel global.

En la ceremonia de graduación, realizada en el Estadio Monterrey sede de la próxima justa deportiva veraniega, los elementos de Fuerza Civil mostraron las capacidades de la recién creada Unidad Especializada en Control de Multitudes, para dar certeza que Nuevo León está listo para el Mundial de Futbol.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a instructores del Curso de Control de Multitudes.

Acompañaron al Gobernador funcionarios federales, estatales, Cadetes de Fuerza Civil, y los integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

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