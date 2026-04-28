Con el objetivo de seguir contribuyendo a un entorno más limpio y sustentable en el municipio de García, Nuevo León, el alcalde Manuel Guerra Cavazos anunció la edición más grande en la historia del programa “Adopta Vida”, mediante la cual se entregarán 10 mil árboles a la ciudadanía.

El presidente municipal destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia permanente para fomentar el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

“Me da mucho gusto compartir que ya están llegando más de 10 mil árboles que entregaremos a nuestra gente, como parte de este programa permanente ‘Adopta Vida’, que impulsa la adopción de árboles y la generación de aire limpio para García”, expresó.

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Durante su mensaje en su cuenta de Facebook, el alcalde detalló que los ejemplares incluyen diversas especies como encinos verdes y rojos, árboles frutales como cítricos, granados, mangos, ciruelos y manzanos, entre otros, los cuales estarán disponibles para su adopción en la Explanada de la Presidencia Municipal.

Asimismo, informó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria oficial para que las y los ciudadanos puedan participar en esta jornada histórica.

“Estaremos lanzando la convocatoria a mediados de semana, para que todas y todos puedan acudir a la Explanada de la Presidencia Municipal. La dinámica será muy sencilla: registrarse mediante un formulario y se entregará un árbol por persona”, explicó.

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Manuel Guerra Cavazos subrayó que esta jornada busca consolidarse como la campaña de reforestación urbana más grande que se haya realizado en el municipio.

“Hemos entregado miles de árboles en distintas etapas, pero en esta ocasión serán 10 mil en una sola jornada, lo que representa un esfuerzo sin precedentes para seguir construyendo una ciudad más verde y sustentable”, enfatizó.

Finalmente, el alcalde reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa ambiental.

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“Invitamos a toda nuestra gente a estar atentos y participar. Muy pronto tendremos disponibles estos árboles en adopción aquí, en la Explanada de la Presidencia Municipal”, puntualizó.

Este esfuerzo histórico posiciona a García como un referente en acciones de reforestación urbana, impulsadas por un gobierno comprometido con el bienestar y la salud ambiental de sus habitantes.

Con estas acciones, Manuel Guerra Cavazos refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad más verde, sustentable y con mejor calidad de vida para todas y todos en García, Nuevo León.

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