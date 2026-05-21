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La Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de 10 presuntos responsables de actos a un detenido durante un operativo policíaco realizado en.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General, informó que entre la decena de aprehendidos se encuentran un subdirector, tres agentes del ministerio público, un secretario y cinco elementos policiales.

La detención fue posterior a los hechos publicados en un video, a través de las redes sociales, "donde se aprecia que servidores públicos cometen actos contrarios a derecho en contra de una persona del sexo masculino".

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De inmediato, afirmó, se inició una carpeta de investigación

Explicó "que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez".

La acción, precisó, fue para combatir el delito de robo de vehículos, donde participaron diferentes corporaciones.

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"Se realizaron diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por tanto, se tienen identificados a quienes se observan en el video; las investigaciones se ampliarán para determinar si existe la responsabilidad de más personas en esos hechos", aseguró Llaven Abarca.

Los detenidos están a disposición del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

El fiscal sostuvo que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público de cualquier institución.

"Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, puntualizó.

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pjm

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