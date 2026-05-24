La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte y posible caída de granizo para esta noche y la madrugada del lunes en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 21:25 horas de hoy y las 03:00 horas del lunes 25 de mayo.

Recomendaciones

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Por ello se recomienda a la población

Portar paraguas o impermeable

No arrojar grasas o basura en el drenaje

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

u objetos que las obstruyan No verter grasas en el drenaje

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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