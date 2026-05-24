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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte y posible caída de granizo para esta noche y la madrugada del lunes en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 21:25 horas de hoy y las 03:00 horas del lunes 25 de mayo.
Recomendaciones
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Por ello se recomienda a la población
- Portar paraguas o impermeable
- No arrojar grasas o basura en el drenaje
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales;
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- Visita también el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.
dmrr/rmlgv
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