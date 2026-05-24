Metrópoli | 24-05-26 | 22:16 | Actualizada | 24-05-26 | 22:16 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de lluvia fuerte y posible caída de granizo para esta noche y la madrugada del lunes en:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 21:25 horas de hoy y las 03:00 horas del lunes 25 de mayo.

Recomendaciones

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Por ello se recomienda a la población

  • Portar paraguas o impermeable
  • No arrojar grasas o basura en el drenaje
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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dmrr/rmlgv

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