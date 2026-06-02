A sólo nueve días para que la Copa del Mundo de Norteamérica se inaugure con el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, se han revelado los dorsales que usará el equipo de Javier Aguirre durante la máxima fiesta.

Por reglamento del torneo, los números deben ser estrictamente del 1 al 26, lo que abarca a cada integrante de la convocatoria.

Este aspecto interesa sobre todo a los aficionados, ya que el jersey de México es uno de los artículos que más identidad generan durante el certamen.

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Los números que usará la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Raúl Rangel Jorge Sánchez César Montes Edson Álvarez Johan Vázquez Erik Lira Luis Romo Álvaro Fidalgo Raúl Jiménez Alexis Vega Santiago Giménez Carlos Acevedo Guillermo Ochoa Armando 'Hormiga' González Israel Reyes Julián Quiñones Orbelín Pineda Obed Vargas Gilberto Mora Mateo Chávez César Huerta Guillermo Martínez Jesús Gallardo Luis Chávez Roberto Alvarado Brian Gutiérrez

Dentro de estas numeraciones, destacan la permanencia de números icónicos dentro del equipo. Por ejemplo; el experimentado guardameta Guillermo Ochoa mantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras que Raúl Jiménez se queda con la responsabilidad de portar el famoso '9'.

El '10' lo cargará Alexis Vega, mientras que Álvaro Fidalgo, en su primer torneo importante con la Selección, llevará el '8', igual que en su última etapa en las Águilas.

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