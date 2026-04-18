La alcaldía Coyoacán, en colaboración con Compromiso Diversos, inauguró la quinta Feria del Empleo de la Diversidad y la Inclusión donde participan 50 empresas con 2 mil vacantes.

El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que la feria busca atender las necesidades de la población diversa y ofrecer trabajos dignos y cercanos a sus viviendas.

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"Uno de los aspectos más destacados es el trabajo coordinado con el sector empresarial, pero también, lo debo decir, en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México", declaró el edil.

De acuerdo con la alcaldía, a lo largo de las cinco ediciones de la feria se ha logrado convocar a 329 empresas y promover más de 11 mil 500 vacantes. Agregó que se ha registrado la asistencia de más de 12 mil 600 buscadores de empleo.

A lo largo de las cinco ediciones de la feria se ha logrado convocar a 329 empresas y promover más de 11 mil 500 vacantes. Foto: Especial

Indicó que Coyoacán se convierte en la primera alcaldía en alcanzar la quinta edición de ferias de empleo enfocadas en promover oportunidades laborales en espacios libres de discriminación.

La directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de la demarcación, Desirée Navarro, indicó que en la alcaldía se han impulsado acciones como la Ley 3 de 3 contra la violencia y la implementación de una política de cero tolerancia al acoso.

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Alberto Arriaga Aguilar, director general de Compro Diverso y Pride Connection, enfatizó la importancia de generar estos espacios al señalar que una feria de empleo inclusiva puede impactar profundamente en la vida de las personas, incluso salvarla, al ofrecer entornos seguros para quienes buscan oportunidades laborales.

En la inauguración participaron representantes de Canacintra, Canirac Coyoacán, representantes de Coparmex CDMX y Canaco CDMX.

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afcl